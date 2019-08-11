Благословения ак бата – наверное, самый добрый ритуал в кыргызской культуре.
Произносящий благословение человек обычно очень хорошо знает ситуацию в жизни семьи или человека и желает что-то очень конкретное в поэтической форме: «зеленых пастбищ» — преумножения домашнего скота, «быстро бегущей по венам крови» — скорейшего выздоровления, «новую люльку» — рождения ребенка, «крепкого щита» — верного друга.
В традиционной кыргызской культуре в силу ак бата верили и продолжают верить по сей день, поэтому мы подобрали для вас 10 древних ак бата, которые актуальны и сегодня.
Maнастын батасы
Благословение Манаса — пожелание кыргызскому народу не забывать свои кочевые традиции и обычаи, а также чтобы все народные мечты сбылись.
Энеси суу кыргыздын,
Атасы тоо кыргыздын,
Булут менен келген эл.
Булуттуу тоонун ичинде,
Тоодо өнүп өскөн элге
Ойдогудай иш болсун,
Оодарылгыс тоо болсун,
Оморулгус бел болсун!
Вода — мать кыргыза,
А гора — отец кыргыза.
Это народ, спустившийся с облаков,
Жил и процветал в заснеженных высоких горах.
Пусть исполнятся все пожелания,
Пусть горы послужат опорой для народа!
Бакай Ата батасы
Благословение кыргызским джигитам от старшего поколения. В нем оно желает молодым людям быть разносторонними, воспитанными, мужественными и патриотичными.
Айтулуу шумкар көздүү бол,
Адам таппас сөздүү бол.
Байсалдуу артык үзүлбөс,
Бак баштаган күчтүү бол.
Балага балтыр бешик бол,
Бакытка ачык эшик бол.
Улууну сыйлап жетик бол,
Кичүүгө өмүр кешик бол.
Аккан суунун шары бол,
Балбандардын алы бол.
Оорулууга дары бол,
Опол тоодой кары бол.
Кыдыр болсун жолдошуң,
Кыйың күн башта болбосун.
Ыйык тут Манас ордосун,
Оомийин кудай колдосун!
Будь остроглазым кречетом,
Будь красноречивым, будь сильным,
Будь счастливым,
Уважай старших и будь мудрым,
Послужи для младших примером!
Будь бурным течением воды, будь сильным,
Будь спасителем для больных,
Будь величественным как гора,
Пусть твой спутник будет достоин тебя!
Пусть будут только счастливые дни,
Священно чти своих предков и дворец Манаса!
Пусть Бог благословит тебя!
Баба дыйкандын батасы
Одно из важнейших благословений кыргызского народа. В нем говорятся пожелания о хорошем урожае и успешном возделывании земель. Этот благополучный урожай должен послужить не только фермерам, но и всему народу и всем живым существам.
Баба дыйкан жолдошум,
Бардык ишти оңдосун.
Бардык жерде колдосун,
Жар болуп, жылоолосун,
Жер кулагы жети кат,
Жер иштеткен адамзат.
Алас болсун аштыгың,
Уста пири — Дөөтү,
Амачыңды колдосун.
Пусть покровитель земледелия
Поддержит и поможет тебе во всех делах.
И пусть Дөөтү* оповестит народ,
что пора пахать землю и сеять хлеба!
Пусть они приложат усилия,
сея хлебные злаки!
Пусть покровитель мастеров Дөөтү
Поддержит плуг земледельцев!
* покровитель мастеров у кыргызов
Жаштарга ак бата
Благословение для молодежи. В нем говорятся пожелания о том, чтобы молодые люди были красноречивыми, многосторонними и благополучными в жизни.
Адам таппас сөздүү бол,
Ор коендой көздүү бол.
Курама темир, сом алтын,
Сууга салса кетпесин.
Теңир берген насибин,
Тепкилесе кетпесин.
Желеңдин ал четинен бул чети.
Жебе сызып жетпесин.
Будь красноречивым, каких на земле нет
Будь зорким и дальновидным, как заяц!
Будь как сплав железа и золота,
и пусть тебя не разъедает вода!
Пусть то, что богом предначертано
тебя не оставит!
Пусть стрела не догонит тебя!
Көчкө бата
Благословение для тех, кто переселяется на новое место. В этом ак-бата произносятся пожелания, чтобы новый дом стал для них приятным, теплым и уютным, а их семью окружали поддержка и доброжелательность.
Көчүң көлүктүү болсун,
Жолуң көрктүү болсун.
Конушуң куттуу болсун,
Коңшуң мыктуу болсун.
Босогоң бек болсун,
Түндүгүң эп болсун.
Жан жагың жайыл журт болсун,
Жамандыктан сырт болсун.
Башыңарга кетпес бак консун .
Ичкениң тунук суу болсун,
Өмүрүң түгөл дуу болсун.
Калдайып турган жер сүйсүн,
Калың кыргыз эл сүйсун.
Пусть кочевка будет с большим стадом,
а дорога — живописной.
Пусть новое место будет счастливым,
а соседи будут надежным.
Пусть порог юрты будет крепким,
а тундук — подходящим.
Пусть вас окружает народ,
который будет огражден от бед.
Пусть на вас снизойдет счастье,
а вода будет самой чистой.
Пусть твоя жизнь будет наполненной,
а земля любит тебя,
Пусть большой кыргызский народ любит тебя.
Конушка бата
Благословение для тех, кто покупает новый дом. Эти слова произносят их близкие люди: они желают, чтобы в новом жилище играли дети и царили добро, достаток и счастье, а семье всю жизнь сопутствовала удача.
Корооң кыктуу болсун,
Конушуң ыктуу болсун.
Жайлооң чөптүү болсун,
Жан-жаның көрктүү болсун.
Жаш балаңдын ойногону,
Жашыл сырдуу кайык болсун.
Оомийин!
Пусть земля твоя будет плодородной,
а в доме царит благополучие.
Пусть на пастбище будет много травы,
а окрестности будут красивыми.
Пусть твой ребенок играет
с зеленой парусной лодочкой.
Аминь!
Эки жашка ак баталар
Пожелание молодоженам: прожить долгую и счастливую жизнь, держа друг друга за руки, вместе достичь желанных целей, иметь много детей.
Кол кармашып өткүлө
Муратыңа жеткиле.
Саябалуу дарактай,
Болдуңар ак никелүү,
Бөлүнбөгүн эки эли.
Аппак келин уул тапсын,
Айдай жарык чекелүү.
Жүзгө чыксын жашыңар,
Аппак болсун чачыңар.
Чөбүрөңөрдү көргөндө,
Калтылдасын башыңар!
Идите, держась за руки
Достигайте своих целей.
Как тенистое древо,
Вы поженились.
Никогда не расходитесь.
Пусть невеста родит сына,
С лбом, светлым как луна.
Живите до ста лет,
Пусть ваши волосы поседеют,
а при встрече с правнуками,
Пусть загудят ваши головы.
Жаш баланын кыркын чыгаруу
Благословение для новорожденного, когда ему исполняется 40 дней. В нем говорятся пожелания, чтобы ребенок рос здоровым, счастливым и умным.
«Кырк» атаңдын жөрөлгөсү,
Ата-энеңдин өбөлгөсү.
Кырк уруу кыргыз ичкен суу,
Кырк атабыз кечкен суу.
Кырк ашууну ашкан суу,
Кырк томолонуп келген суу.
Кыр таштарды кырккан суу,
Кызыр атам таткан суу.
Суудай таза бол,
Нурдай сулуу бол.
Отмечать сорок дней после рождения –
Обычай твоих предков.
Сорок племен, пивших эту воду,
Сорок отцов, переплывших воду,
Эта вода преодолела сорок горных перевалов,
и скатилась по ним сорок раз.
Она прошла сорок раз через острые камни,
и отведал ее старец.
Будь чистым, как эта вода!
Будь красивым, как луч!
Тамактанганда дасторконго
Благословение для застолья. После того, как гости заканчивают есть, они говорят свои пожелания принявшим их хозяевам дома: чтобы в нем всегда был достаток и уют, а путь семьи всегда был светлым и открытым.
Ден соолугуң зор болсун,
Дасторконуң мол болсун.
Кайда барсаң алдыңда,
Жаркыраган жол болсун.
Умтулганың учурап,
Убадалуу кол болсун.
Басып кеткен жериңе,
Базарлуу калаа орносун.
Теңирим ишиң оңдосун,
Тегерете колдосун.
Пусть здоровье будет крепким,
а дасторкон изобильным.
Куда бы ты не шел,
дорога твоя была счастливой!
Повстречай то, к чему стремишься.
Пусть там, где ты ступаешь,
появляется оживленный город.
Пусть бог покровительствует твоим делам
и поддерживает тебя со всех сторон!
Эл башчысына берген бата
Благословение новому правителю от народа. В нем говорятся пожелания, чтобы тот был справедливым и мудрым и помогал народу со всеми его проблемами.
Талпынган талап берсин,
Чалгынга канат берсин.
Баяндуу бакыт берсин,
Карыбас убакыт берсин.
Акылчы бол, даана бол,
Калкыңа камкор маана бол.
Жакшыга жанашып жүр,
Жардыга карашып жүр,
Жамандан адашып жүр,
Жоого тың марашып жүр.
Чалкыгандын чамасын бил,ие!
Ак-каранын арасын бил.
Кубанычтын турагы бол,
Улан иштин булагы бол.
Жакшылардын ынагы бол.
Мээримдүүнүн чырагы бол.
Сабырлуунун сыңары бол.
Бек үлгүнүн чынары бол.
Тууралыктын тумары бол.
Көпчүлүктүн ынаары бол.
Да будет у тебя неудержимое стремление,
пусть крылья появятся в бою.
Обрети же счастье, словно в сказке,
оставайся же вечно молодым.
Будь мудрым, будь разборчивым.
Заботься о народе.
Пусть тебя окружают хорошие люди,
пусть невзгоды не настигают тебя,
помогай обездоленным.
Будь крепок к врагам.
Знай меру своим действиям.
Знай, где черное, где белое.
Будь обителью радости.
Будь другом для хороших людей.
Будь источником милосердия.
Пусть терпение будет твоим другом.
Будь источником силы.
Будь талисманом справедливости.
Да пусть тебя одобряет большинство!
Статья основана на книге «Каада Салттар, Ак баталар» (Изд. «Шам», 2003 г., под рук. Абылдажана Акматалиева).
Этот материал создан участницей проекта Cultural bridge в рамках программы Communities Connecting Heritage при администрировании World Learning и финансировании отдела культурных программ Госдепартамента США.
Проект Cultural bridge реализуется ОО «Youth of Osh» и Нью-Йоркским Фольклорным обществом.
Мнения, выраженные в этом материале, не обязательно отражают мнение Госдепартамента США.