Благословения ак бата – наверное, самый добрый ритуал в кыргызской культуре.

Произносящий благословение человек обычно очень хорошо знает ситуацию в жизни семьи или человека и желает что-то очень конкретное в поэтической форме: «зеленых пастбищ» — преумножения домашнего скота, «быстро бегущей по венам крови» — скорейшего выздоровления, «новую люльку» — рождения ребенка, «крепкого щита» — верного друга.

В традиционной кыргызской культуре в силу ак бата верили и продолжают верить по сей день, поэтому мы подобрали для вас 10 древних ак бата, которые актуальны и сегодня.