Так дом Аташевых выглядел в 2015 году, когда ни часть их двора, ни часть их дома не мешали правительственной трассе. Фото: Google maps

Груды кирпича и металла — все что осталось от забора семьи Аташевых после того, как городские власти решили снести преграду, чтобы соединить бишкекские улицы Токтоналиева и Кара-Кульская. Правда, это не значит, что Кара-Кульскую станут реставрировать сейчас — по словам специалистов мэрии, для ее расширения придется подвинуть другие дома и Ботсад, и решение должно принять правительство.

Ждать решения семье Аташевых придется без забора — теперь во двор дома то и дело заходят то дети, карабкающиеся по кирпичным завалам, то взрослые, ищущие цветной металл. Семья не знает чего ожидать от мэрии дальше и опасается, что власти решат снести и дом, несмотря на наличие красной книги.

Так выглядит территория Аташевых со стороны улицы Кара-Кульской. Так выглядит территория Аташевых со стороны Медерова.

Можно треть вашего двора?

В доме 58 на пересечении Кара-Кульской и Медерова живет полностью женская семья — мать, три дочки и собака, которая тоже девочка. Мать не является владелицей дома — после смерти мужа недвижимостью владеют ее дочери. Сестры Аташевы рассказывают, что в этом доме жил еще их дедушка — дом специально искали на тихой улице, чтобы «тихо жить», и тупичок возле Ботсада у реки Ала-Арча казался идеальным местом.

Но три года назад к семье обратились из мэрии — рассказали о ремонте и продлении улицы Медерова и сказали, что для дороги им нужно срезать часть территории. Дом находился на шести сотках земли, которая принадлежала еще деду Аташевых, а огорожено было девять соток — три из них дали бывшей владелице дома Ткачевой в бессрочное пользование без права застройки, так как эта территория находилась под линией ЛЭП.

Сначала семья согласилась передать треть своей территории мэрии для строительства дороги — но по словам Аташевых, их не предупреждали о строительстве моста и том, что он будет выходить прямо на их дом. Мост находится выше уровня земли, на которой находится дом — жительниц дома пугает то, что в случае ДТП машина попросту вылетит в их двор или вовсе врежется в окно спальни.

«Зачем нам треугольный участок под мостом?» — говорят девушки.

Понимая опасность такого соседства и то, что стоимость недвижимости при этом заметно снизится, и они вряд ли смогут продать дом по реальной цене, они отказались отдавать треть своего двора мэрии. И в 2017 году власти подали на них в суд.

«Отдайте красную книгу»

Аташевы утверждают, что были готовы пойти на мировую и сначала представители мэрии шли им на встречу и даже оценили территорию — правда не сообщили, на какую сумму. Но после смены мэра переговоры закончились.

Мэрия же утверждает, что проводила переговоры с сестрами Аташевыми в 2017 году, предлагая им взамен участок площадью 99 кв. м. Власти говорят, что Аташевы отказались от предложения. Для мэрии это очень важная дорога — Токтоналиева-Кара-Кульская должны стать правительственной трассой, но реконструкция затянулась из-за тяжб и протестов.

Мэрия подала в суд и выиграла в двух инстанциях, причем последним решением суда было требование предоставить мэрии красную книгу — юрист Аташевых Эрик Ирискулбеков с таким решением не согласен. Он считает незаконным подобное требование — во второй инстанции решение «приняли за день» и без участия Аташевых.

Он заявил, что мэрия обратилась в суд с требованием устранить препятствие на муниципальной территории — но на огороженном участке муниципальной территории нет. Шесть соток принадлежит Аташевым, еще три — бывшей владелице дома Ткачевой. И если им нужна территория Ткачевой, то нужно связываться с ней — бывшая владелица дома уехала из Кыргызстана. Мэрия продолжает настаивать, что три сотки — это муниципальная территория.

«Прежде чем говорить, что это муниципальная территория, отмените постановление [выданное прежней владелице дома] — а это постановление отменить не могут, прошли все сроки давности», — говорит Ирискулбеков.

Один из планов дороги, находившийся в распоряжении Ирискулбекова. Планов несколько — и углы среза на них разнятся. На одном из планов срез приходится на угол дома Аташевых.

При этом, согласно планам будущей дороги, властям не нужны три сотки земли Ткачевой, над которыми расположена линия ЛЭП. Тротуар будущей правительственной трассы проходит именно по красной линии территории Аташевых.

По словам юриста, суд постановил удовлетворить иск об устранении препятствий путем сноса незаконных объектов на земельном участке — не упоминая при этом первой формулировки о муниципальной территории. Также не упомянуто, на чьем участке именно разрешено сносить объекты — на трех сотках Ткачевой или шести сотках Аташевых.

«Суд обходит этот вопрос намеренно», — считает он. Аташевы планировали оспорить решение суда в высшей инстанции, но 18 сентября в отсутствии владелиц дома забор был снесен. До конца ноября у Аташевых есть возможность подать апелляцию в Верховный суд.

Правительственная трасса в спальном районе

Решение сделать Токтоналиева правительственной трассой не ново — это предусматривалось в генплане. Но с самого начала реконструкции власти города столкнулись с неприятием местных жителей.

Дорогу расширяли за счет китайского гранта, должны были построить мост и соединить Токтоналиева с улицей Кара-Кульской. Так горожане смогли бы проезжать напрямую с Южной магистрали до как минимум улицы Горького — Кара-Кульская доходит до Кулатова, но нуждается в значительной реконструкции и не приспособлена для большого числа машин.

Протест на Токтоналиева против вырубки деревьев, июнь 2017 года. Фото: Даниль Усманов

Жители Токтоналиева были недовольны и выходили протестовать из-за того, что при реконструкции хотели вырубить значительное число деревьев. В результате мэрия пересмотрела планы и вырубила гораздо меньше зеленых насаждений, а после засадила свободные территории саженцами.

Конфликты продолжились из-за того, что пришлось подвинуть заборы частных домов в конце улицы Токтоналиева, у здания Финпола. Там возвели мост, который соединил Токтоналиева с Кара-Кульской. Однако для того, чтобы построить мост через реку Ала-Арча, дорогу подняли выше уровня, на котором находились частные дома. В результате ряд домов остался без выхода к дороге и находится ниже уровня моста.

Вид моста с Каракульской.

После сноса забора Аташевых власти открыли мост для проезда, что облегчило дорожное движение. Правда строение еще не доведено до ума. В мэрии «Клоопу» сообщили о том, что на мост пока не совсем готов.

Его будут реконструировать и дальше — поставят дополнительные укрепления и сетку, которая отгородит дом Аташевых от машин. Кроме того, спуски должны быть плавнее — но для спуска на улицу Кара-Кульскую властям еще нужно получить разрешение на реконструкцию улицы. Ведь для дороги должной ширины им придется подвинуть заборы и дома местных жителей и Ботсад.

«Мэрия ничего не будет предпринимать, потому что решение о Ботсаде должно приниматься на уровне правительства, это не муниципальная территория. Пока не решен вопрос с логическим продолжением Кара-Кульской мы открыли мост и соединение с улицей Медерова», — сказали «Клоопу» в Управлении капитального строительства. По словам специалиста управления, сезон дорожных работ почти подошел к концу и за это время другие управления мэрии должны снести другие преграды для будущей трассы.

Здесь еще доставят укрепительные сооружения. Те. что уже стоят — высотой в 1 этаж. На мосту также должны поставить сетку, чтобы несправившиеся с управлением машины не сорвались в жилой дом.

Дорога должна быть шириной в 15 метров от Медерова до Кулатова, власти проложат тротуары и арыки по обеим сторонам Кара-Кульской.

«Восемь заборов на Кара-Кульской заходят на муниципальную территорию на расстояние от метра до четырех. По трем из этих заборов уже принято судебное решение о сносе, их в ближайшее время демонтируют», — сообщает мэрия.

Юрист Аташевых Ирискулбеков видел как минимум три разных плана реконструкции улицы Кара-Кульской, по одному из них сносу подлезали ограды и строения как минимум пяти соседей Аташевых — но он не знает, какого плана придерживается мэрия сейчас. На одном из планов кроме части двора в пользу тротуара срезался и угол дома — и тротуар по сути проходил на месте гостинной.

Не знают этого и Аташевы — студентка Дария Аташева говорит, что семья не видела официального генплана моста и не уверена, что завтра власти не придут сносить их дом. Узнать планы мэрии относительно сноса здания пока так и не удалось.