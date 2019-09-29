Ошский рынок в Бишкеке. Фото: Алмир Алмамбетов

Река Ала-Арча делит Ошский рынок на две половины. Перед рекой строят торговый комплекс «Берекет» — он принадлежит одноименной компании. Это же предприятие владеет небольшим рынком «Универсал» — уже 20 лет он работает за рекой Ала-Арча.

На базаре «Универсал» более 700 торговцев ежедневно продают свежие продукты, одежду, домашнюю утварь и сладости. Однако уже шестой месяц все эти торговые точки работают без электричества, в полутемных контейнерах и прилавках.

Некоторые из продавцов установили себе генераторы на дизеле, игнорируя правила пожарной безопасности. Местные продавцы считают, что свет для предпринимателя — единственный способ показать свой товар покупателю.

Однако отсутствие электричества не единственная проблема здешних торговцев. Компания «Берекет» хочет закрыть часть Ошского рынка и возвести на месте «современную многоуровневую парковку», а местных продавцов переселить в новый торговый центр.

Торговцы с этим не согласны и работают несмотря на отсутствие света и разногласия с владельцем земли. В начале сентября предприниматели устроили митинг внутри рынка, но власти не решили их проблемы. А 25 сентября они вышли к зданию парламента с обращением к властям.

Ошский рынок. Фото: 24.kg

«Просим сделать рынок муниципальным»

Местные торговцы вместе с неравнодушными людьми создали свой оргкомитет, чтобы вместе отстаивать бизнес. Один из таких людей — Кенеш Жумабаев — не торгует на рынке, но выступает от лица продавцов.

Жумабаев заявляет, что главное требование торговцев — сделать рынок муниципальным. По его словам, компания «Берекет» собирает с продавцов за аренду около пяти миллионов сомов в месяц, а мэрии платит всего два миллиона в год.

«Мы просим муниципалитет снова взять себе землю, чтобы мы напрямую платили государству. Мы предлагаем платить в месяц по 2 миллиона, если они платят так в год», — говорит Жумабаев.

По его словам, администрация «Берекета» просит их переехать в новый торговый центр и бесплатно торговать, пока не построят стоянку. Но местные торговцы не верят им и не хотят покидать свои торговые точки.

«Мы впервые увидели Бегалиева только в мэрии. Он врет, говорит, что даст нам прилавки в новом центре бесплатно. Но это будет, скорее всего, только один месяц. Из-за его постоянной лжи, мы не пойдем к нему на встречу и на разговор», — говорит активист об одном из акционеров «Берекета» Болотбеке Бегалиеве.

Жумабаев заявляет, многие местные продавцы брали на бизнес кредиты. Некоторые даже выкупили на рынке торговые точки и заплатили за них 30 тысяч долларов. А с других компания сдирает по 15 тысяч и просит еще за электричество и услуги «Тазалыка».

Мэр города Азиз Суракматов пообещал им провести электричество в течение 10 дней. Однако если он не выполнит обещание, торговцы «выйдут на большую акцию» и «не будут останавливаться» на этом.

Берекет.

«Хотим решить проблему Ошского рынка»

Индира Абласова. Скриншот из видео Болотбека Батилова Президент компании «Берекет» Индира Абласова заявляет, что компания уже не раз идет на встречу продавцам. В ноябре прошлого года они предупреждали торговцев о закрытии рынка и дали им время до конца года, чтобы продали свой товар. Уже в новом году компания снова дала им время переехать до 12 апреля, однако уже 15 апреля продавцы «незаконно» захватили землю.

«Мы с прошлого года им объявляем о переезде. Мы хотим там построить современную многоуровневую автостоянку и решить маленькую проблему Ошского рынка», — говорит Абласова.

По ее словам, никто из продавцов «не останется без альтернативного варианта торговой площади». Компания предлагает временно переехать в новый торговый комплекс за ту же арендную плату — около 50 сом за квадратный метр в день.

После стройки компания планирует выделить первый этаж парковки и расположенные рядом земли под торговые точки.

«На время строительства автостоянки мы им предлагали переехать в новый комплекс. Мы планировали в течение 6-7 месяцев построить автостоянку и по окончанию перевести их потом на свои же места», — заявляет Абласова.

Она считает, что на торговцев влияют какие-то «третьи силы» — они и занимаются «рейдерским захватом» земли и ходят на митинги.

«Они с апреля не подпускают нас на территории — люди, которые какого-либо отношения к нам не имеют. Люди которые вышли на митинг многие к нам отношения не имеют. Они не запускают нас и мы не ведаем, что там происходит», — заявляет она.

Один из таких людей — председатель общественного объединения по защите прав потребителей Махмуд Губайдуллин. Ранее он заявлял, что компания «самовольно отключила свет, воду и канализацию, чтобы вынудить людей уйти».

«Мы призываем Махмуду пойти навстречу, решить мирным путем, переехать и создать условия не только нашим торговцам, но и покупателям и городу», — обращается Абласова к Губайдуллину.

Планировка того, что хотят строить на месте «Универсала».

«Вопрос на контроле мэрии»

Чынасыл Чыныбаев Первый замглавы по Ленинскому району Чынасыл Чыныбаев заявляет, что «Берекет» занимает общую площадь в 14 гектаров. Из них 95 соток компания взяла в аренду у мэрии на 10 лет в 2010 году, а остальная часть земли — собственность предприятия.

Как заявляет Чыныбаев, городские власти уже с декабря проводят встречи с торговцами и представителями компании для разрешения конфликта. По словам Чыныбаева, «Берекет» получает электричество от частной компании.

«13 апреля компания приняла решение закрыть рынок. Не согласившиеся торговцы выгнали охрану компании, сами начали вести там деятельность и поставили там охрану. На это “Берекет” отключила им свет, так как они получали электричество через частную компанию», — заявляет чиновник.

Как говорит Чыныбаев, местные власти «всячески стараются разрешить конфликт» и держать вопрос «на контроле».

«Говорить, что никто из представителей госорганов в этом вопросе самоустранились или не примут участие — это является недействительностью», — заявил он.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов дал поручение «Северэлектро» в ближайшее время дать электричество продавцам и создал комиссию по изучению вопроса. Мэр попросил всех «вернуться в правовое поле» и не строить ничего вдоль реки, так как это «охранная зона».