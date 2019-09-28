Обновлено в 21:50.

Утром 28 сентября, в 7 часов, съемочная группа «Азаттыка» снимала материал в Оше в 200 метрах от дома экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова. Во время съемки появились неизвестные — они спросили у оператора Айбека Кулчуманова, кто «дал ему задание снять Райыма Матраимова».

Их было четверо — они скрутили оператору издания руки и забрали технику — пульт от дрона, видеокамеры и даже телефон. Дрон из-за этого потерялся. Радио «Азаттык» был нанесен ущерб на сумму боле 1,5 миллиона сомов.

Кулчуманов смог связаться с редакцией только ближе к полудню, в 11 часов. Тогда журналист Ыдырыс Исаков созвонился с одним из братьев Матраимовых, акимом Кара-Сууйского района Ошской области Тилеком Матраимовым.

В интервью «Клоопу» Исаков сообщил, что Матраимов пообещал вернуть технику.

Сообщается, что напавшие на оператора мужчины пришли в милицию и написали заявление. Они заявили, что дрон радио «Азаттык» якобы упал упал и разбил кому-то голову. Часть оборудования они принесли в отделение милиции и приобщили к делу — соответственно, пока журналистам технику не вернут.

Оператор тоже написал заявление и его признали пострадавшим, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

УВД Оша сообщило, что 28 сентября в ведомство поступили три заявления — первое еще в 8 утра. Житель улицы, на которой происходила съемка, пожаловался на то, что оператор снимает частную собственность и просил принять меры. После в милицию обратился пострадавший оператор и еще один человек, заявивший, что на него упал дрон. Он подал заявление в 20 часов — по информации «Азаттыка», в это же время в отделение милиции привезли их аппаратуру.

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