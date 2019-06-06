Что случилось?
За последние несколько недель фамилия Матраимовых все чаще и чаще звучит в СМИ. Деятельность этой семьи обсуждают в парламенте страны, некоторые депутаты требуют отставок Матраимовых с их должностей, а правозащитники обещают провести антикоррупционные митинги.
Внимание к тому, чем занимаются Матраимовы, усилилось после расследования «Азаттыка», в котором говорится, что эта семья может быть причастна к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже дважды поручил финансовой полиции ускорить проверку имущества одного из братьев Матраимовых, которая началась еще пять месяцев назад, но пока никаких результатов предварительное следствие еще не озвучило.
Матраимовы назвали расследование «заказным», а также заявили, что ситуацию вокруг семьи политизировал экс-президент Алмазбек Атамбаев.
Но причем здесь Атамбаев и Жээнбеков?
Имя Атамбаева упоминается Матраимовыми, потому что сейчас экс-президент — главный политический оппонент президента страны Сооронбая Жээнбекова.
Последний был преемником Атамбаева на выборах 2017 года, однако спустя полгода после того, как Жээнбеков вступил в должность главы государства, между политиками произошел конфликт, который продолжается до сих пор.
Атамбаев неоднократно заявлял, что Райымбек Матраимов замешан в коррупционных схемах на таможне, а семья Матраимовых финансировала предвыборную кампанию Жээнбекова. Но ни президент, ни сами Матраимовы не подтверждают близкие отношениям между ними.
Чем занимаются Матраимовы?
Семья Матраимовых достаточно большая и считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Четверо братьев из этой семьи занимают или занимали посты на госслужбе.
Райымбек Матраимов
Самый обсуждаемый из братьев — Райымбек Матраимов, который почти два года был замглавы Таможенной службы. В 2017 году журналисты нашли у чиновника дорогостоящее имущество, хотя его официальный заработок не превышал 8,5 тысяч долларов в год.
Атамбаев начал обвинять Райымбека в коррупции после ухода с поста президента. Он заявил, что Матраимова уволили с таможни именно по его поручению. Но Райымбек подал в суд на правительство из-за увольнения и выиграл его. После этого чиновник заявил, что не будет восстанавливаться на службе — в суд он подал только для того, чтобы доказать незаконность увольнения.
В мае 2019 года Райымбек выложил видеообращение к экс-президенту и заявил, чтобы тот перестал клеветать на него и его семью. Он также добавил, что у него «достаточно сил» для борьбы с Атамбаевым.
Искендер Матраимов
Искендер Матраимов с 1991 года работал на госслужбе, а в 2015 году стал депутатом парламента от СДПК. Несмотря на статус нардепа, Матраимов редко дает интервью и выступает в парламенте. Тем не менее на расследование «Азаттыка» он ответил очень подробно.
По его словам, в расследовании нет доказательств причастности членов его семьи к выведенным из страны деньгам. Депутат назвал происходящее вокруг его семьи «политическим заказом». Но при этом политик пообещал покинуть пост председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией, если возникнет конфликт интересов.
Исламбек Матраимов
Об Исламбеке мало что известно — до марта 2019 года он был начальником управления внутренних расследований финансовой полиции. Именно этой службе поручили проверить имущество Райымбека Матраимова и в финполе считали, что в этом нет конфликта интересов. Но после расследования журналистов стало известно, что Исламбек покинул свой пост.
Тилекбек Матраимов
Тилекбек — аким Кара-Сууйского района Ошской области, откуда родом вся семья Матраимовых. Тилекбек 1 мая открывал в Кара-Сууйском районе спортивный турнир, посвященный их отцу Исмаилу Матраимову, который вызвал обсуждение в обществе.
Матраимовы пригласили на турнир высокопоставленных чиновников. Мероприятие посетил спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и более десятка депутатов парламента.
Новость о турнире получила широкий общественный резонанс и госслужащие стали оправдываться тем, что законы не запрещают посещать такие мероприятия.
Русланбек Матраимов
Русланбек — младший из братьев — занимается бизнесом. Он — единственный руководитель и учредитель Фонда имени Исмаила Матраимова и еще нескольких компаний.
В расследовании «Азаттыка» Руслана Матраимова назвали «куратором» таможни. Сам Матраимов опроверг это в разговоре с автором расследования.
На фоне проверок имущества и бизнеса Матраимовых, депутатка парламента Ирина Карамушкина заявила, что Русланбек женат на родной сестре главы финансовой разведки (примечание редакции: это не финансовая полиция) Гуламжана Анарбаева. Сам Анарбаев опроверг родственные связи с Матраимовыми.
Чыныра Матраимова
Про сестру Чынару Матраимову мало что известно. В расследовании «Азаттыка» говорилось, что Чынара занимается вместе с братом Русланбеком перевозками грузов из Узбекистана — им якобы снижают таможенные пошлины, из-за чего Матраимовы монополизировали рынок грузоперевозок.