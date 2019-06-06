Имя Атамбаева упоминается Матраимовыми, потому что сейчас экс-президент — главный политический оппонент президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Последний был преемником Атамбаева на выборах 2017 года, однако спустя полгода после того, как Жээнбеков вступил в должность главы государства, между политиками произошел конфликт, который продолжается до сих пор.

Атамбаев неоднократно заявлял, что Райымбек Матраимов замешан в коррупционных схемах на таможне, а семья Матраимовых финансировала предвыборную кампанию Жээнбекова. Но ни президент, ни сами Матраимовы не подтверждают близкие отношениям между ними.

Чем занимаются Матраимовы?

Семья Матраимовых достаточно большая и считается одной из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Четверо братьев из этой семьи занимают или занимали посты на госслужбе.

Райымбек Матраимов

Райымбек Матраимов

Самый обсуждаемый из братьев — Райымбек Матраимов, который почти два года был замглавы Таможенной службы. В 2017 году журналисты нашли у чиновника дорогостоящее имущество, хотя его официальный заработок не превышал 8,5 тысяч долларов в год.

Атамбаев начал обвинять Райымбека в коррупции после ухода с поста президента. Он заявил, что Матраимова уволили с таможни именно по его поручению. Но Райымбек подал в суд на правительство из-за увольнения и выиграл его. После этого чиновник заявил, что не будет восстанавливаться на службе — в суд он подал только для того, чтобы доказать незаконность увольнения.

В мае 2019 года Райымбек выложил видеообращение к экс-президенту и заявил, чтобы тот перестал клеветать на него и его семью. Он также добавил, что у него «достаточно сил» для борьбы с Атамбаевым.

Искендер Матраимов

Искендер Матраимов

Искендер Матраимов с 1991 года работал на госслужбе, а в 2015 году стал депутатом парламента от СДПК. Несмотря на статус нардепа, Матраимов редко дает интервью и выступает в парламенте. Тем не менее на расследование «Азаттыка» он ответил очень подробно.

По его словам, в расследовании нет доказательств причастности членов его семьи к выведенным из страны деньгам. Депутат назвал происходящее вокруг его семьи «политическим заказом». Но при этом политик пообещал покинуть пост председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией, если возникнет конфликт интересов.

Исламбек Матраимов

Об Исламбеке мало что известно — до марта 2019 года он был начальником управления внутренних расследований финансовой полиции. Именно этой службе поручили проверить имущество Райымбека Матраимова и в финполе считали, что в этом нет конфликта интересов. Но после расследования журналистов стало известно, что Исламбек покинул свой пост.

Тилекбек Матраимов

Тилекбек Матраимов

Тилекбек — аким Кара-Сууйского района Ошской области, откуда родом вся семья Матраимовых. Тилекбек 1 мая открывал в Кара-Сууйском районе спортивный турнир, посвященный их отцу Исмаилу Матраимову, который вызвал обсуждение в обществе.

Матраимовы пригласили на турнир высокопоставленных чиновников. Мероприятие посетил спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и более десятка депутатов парламента.

Новость о турнире получила широкий общественный резонанс и госслужащие стали оправдываться тем, что законы не запрещают посещать такие мероприятия.

Русланбек Матраимов

Русланбек — младший из братьев — занимается бизнесом. Он — единственный руководитель и учредитель Фонда имени Исмаила Матраимова и еще нескольких компаний.

В расследовании «Азаттыка» Руслана Матраимова назвали «куратором» таможни. Сам Матраимов опроверг это в разговоре с автором расследования.

На фоне проверок имущества и бизнеса Матраимовых, депутатка парламента Ирина Карамушкина заявила, что Русланбек женат на родной сестре главы финансовой разведки (примечание редакции: это не финансовая полиция) Гуламжана Анарбаева. Сам Анарбаев опроверг родственные связи с Матраимовыми.

Чыныра Матраимова

Про сестру Чынару Матраимову мало что известно. В расследовании «Азаттыка» говорилось, что Чынара занимается вместе с братом Русланбеком перевозками грузов из Узбекистана — им якобы снижают таможенные пошлины, из-за чего Матраимовы монополизировали рынок грузоперевозок.