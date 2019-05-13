Райымбек Матраимов. Скриншот из видео.

Видеозапись с обращением экс-главы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву появилась в соцсетях вечером 13 мая.

По словам Матраимова, он решил обратиться к экс-президенту после того, как тот «опорочил» его и его семью за приглашение депутатов и чиновников на спортивный турнир в честь отца Матраимовых.

«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, вы до этого в течении полутора лет несколько раз через СМИ меня беспрерывно очерняли, показывали обществу в негативном свете […] Я, приняв во внимание всю вашу поддержку, которую вы мне оказывали, терпеливо себя сдерживал. Но несмотря на это, вы не останавливаетесь, переходя человеческие рамки», — сказал Матраимов.

Он добавил, что во время своей работы на госслужбе, он перевыполнял установленные планы, а также «не позорил» Атамбаева, пока работал в Бишкеке.

«Я был одним из самых верных людей в вашей команде. Начиная с 2010 года, я оказывал всяческую поддержку вам и вашей партии [СДПК], которую вы возглавляли. Мы были в близких отношениях. Показывая семейное уважение, вы пили чай из рук моей покойной матери и получили ее благословение […] До присоединения к вашей команде, я был просто Райымбеком, а позднее вы меня назвали “Райымом-миллионом”», — рассказал Матраимов.

Он заявил, что его удивил факт того, что Атамбаев заинтересовался его состоянием после ухода с поста президента. По словам Матраимова, он заработал свои деньги благодаря бизнесу, который создал с родственниками.

«Вы несколько раз перед народом неустанно говорили, что являетесь богатым мультимиллионером, и даже мое богатство объявляете народу вы, а не я. […] Я мое и ваше богатство воспринимаю как испытание Аллаха, и поэтому я делюсь половиной моего богатства с народом», — заявил он.

Матраимов заявил, что конфликт между ним и Атамбаевым произошел после ссоры между дочерью экс-президента и родственницей Матраимовых.

«Моя свояченица, которая уже долгое время читает намаз, религиозная и воспитанная, просто так не будет вступать в конфликт. Я удивляюсь тому, что после конфликта двух женщин ваше отношение ко мне изменилось на 100 процентов», — сказал Матраимов.

В конце своей речи он попросил Атамбаева «не вмешивать» его в свой конфликт с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«Напоследок хочу сказать: если вы не перестанете перевирать касательно меня, превращать ложь в правду, то я не буду сидеть сложа руки. У меня тоже есть достаточно информации и сил, чтобы бороться с вами», — сказал Матраимов.

Это одно из первых публичных выступлений Райымбека Матраимова. Зачастую его действия либо не комментируются, либо за него отвечает его брат, депутат парламента Искендер Матраимов.

Конфликт между Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым начался в 2018 году.

Атамбаев раскритиковал антикоррупционную политику Жээнбекова, а также заявил, что если тот хочет быть президентом, то у него «не должно быть в друзьях Райыма-миллиона».

На фоне этого конфликта СДПК — самая большая политическая партия Кыргызстана — раскололась на несколько частей: одна поддерживает действующего президента в парламенте, другие же выразили поддержку экс-президенту Атамбаеву. Кроме того, в отношении некоторых сторонников Атамбаева возбудили уголовные дела по обвинениям в коррупции, а других сняли с руководящих должностей.

Турнир в честь отца Матраимовых

Спортивный турнир, посвященный Исмаилу Матраимову, прошел в Кара-Суйском районе 1 мая. Его организовали дети Матраимова — Райымбек, Искендер и Тилек Матраимовы.

Тогда мероприятие посетили спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, а также больше десяти депутатов парламента. На следующий день они заявили, что поехали в Кара-Суу по приглашению их коллеги Искендера Матраимова. Сам Матраимов заявил, что нет никакой трагедии в том, что депутаты и чиновники посетили турнир.

Финансовая полиция уже четвертый месяц проверяет имущество Райымбека Матраимова на наличие коррупционных фактов, однако никаких сроков по завершению проверки не озвучивается. В финполе работает еще один брат Матраимова — Ислам Матраимов. Однако в ведомстве заявили, что это никак не отразится на проверке имущества бывшего замглавы таможни.

Матраимовы считаются одной из самых влиятельных семей на юге Кыргызстана. Бывший президент Алмазбек Атамбаев намекал на то, что один из братьев Матраимовых финансировал предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.