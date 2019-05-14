Министерство иностранных дел Турции сообщило, что их посол в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат правильно отреагировал, когда демонстративно покинул ифтар, где присутствовал директор сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды.

В Турции считают, что эти лицеи причастны к террористической организации ФЕТО. Ведомство заявило, что борьба с ФЕТО одна из приоритетных задач Турции.

«Мы настойчиво объясняли угрозу, которую эта террористическая организация представляет для наших коллег во многих странах, где присутствует ФЕТО. Мы ожидаем, что не только официальные власти дружественных стран, но и их национальные институты деликатно отнесутся к этому вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат 8 мая демонстративно покинул бишкекский ресторан «Дасмия», в котором Духовное управление мусульман Кыргызстана организовало ифтар. Причиной такого поведения стало присутствие там директора сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды.

По словам Камила Фырата, Инанды — член террористической организации ФЕТО.

В ДУМКе назвали ситуацию «недопониманием» и заявили, что вопрос решился/ МИД Кыргызстана пока не делал никаких заявлений по этому поводу.

Борьба Турции с ФЕТО

Власти Турции считают, что лицеи «Сапат» спонсируются оппозиционером Фетхуллахом Гюленом и его организацией ФЕТО. В Турции эту организацию считают террористической, а самого Гюлена обвинили в попытке госпереворота в 2016 году.

Власти Кыргызстана тогда переименовали лицеи из «Себата» в «Сапат», а также ввели в совет директоров представителей министерства образования, чтобы не портить отношения с Турцией.

После неудачной попытки путча власти Турции провели многотысячные аресты и осудили сотни человек за якобы причастность к ФЕТО. Сам Гюлен опроверг обвинения в организации переворота.

Сейчас он живет в США. Турция несколько раз требовала у американских властей его депортации, но получала отказ.