Пресс-служба Социал-демократической партии Кыргызстана распространила 14 мая заявление по поводу обращения экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Сейчас бывший президент возглавляет СДПК.

В партии назвали заявление Матраимова «очередной провокационной атакой со стороны белодомовских оппонентов».

«После этого ролика даже у самых недоверчивых отпали всякие сомнения в связке Жээнбековых-Матраимовых. Интриги уже нет. Это попытка отвлечь внимание общественности от его многолетних связей с семьей Жээнбековых», — говорится в сообщении партии.

Социал-демократы назвали «враньем» заявление Матраимова о его якобы длительных доверительных отношениях с Атамбаевым.

«На самом деле все понимают, что реальной его “крышей” все эти годы, как минимум с 2011 года, были братья Жээнбековы. При этом использовавшие для этого и некоторых других лиц из окружения экс-президента […] Общественность давно ждет результатов проверки о происхождении состояния Матраимова, проработавшего всю жизнь на государственной службе», — добавили в партии.

Видеообращение Райымбека Матраимова к Алмазбеку Атамбаеву распространили вечером 13 мая. В ролике, который длится шесть минут, Матраимов рассказал о причинах конфликта с экс-президентом, его лояльности к Атамбаеву, а также призвал политика не втягивать его в свой конфликт с Жээнбековым.

«Напоследок хочу сказать: если вы не перестанете перевирать касательно меня, превращать ложь в правду, то я не буду сидеть сложа руки. У меня тоже есть достаточно информации и сил, чтобы бороться с вами», — сказал Матраимов в конце обращения.

Атамбаев неоднократно говорил, что причиной его конфликта с преемником Сооронбаем Жээнбековым стало то, что он требовал от Жээнбекова уволить Матраимова, но тот этого не сделал.

Кроме того, экс-президент намекал на то, что один из братьев Матраимовых финансировал предвыборную кампанию Жээнбекова.