Аудит Счетной палаты показал, что стоимость работ по реконструкции бишкекского Исторического музея была завышена на 68,9 млн сомов.

Также стоимость завезенных материалов для ремонта музея превысила цену аналогичных на внутреннем рынке страны на 3,8 млн сомов. Материалы аудита отправили в правоохранительные органы.

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков, будучи замглавой администрации президента.

Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но музей до сих пор закрыт.

26 мая 2018 года депутаты оппозиционной фракции «Ата Мекен» заявили, что исторический музей отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации. Кроме того, по словам парламентариев, оформление музея обошлось в 8,7 млн евро.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея.

В апреле 2019 года генеральная прокуратура объединила в одно уголовное дело разбирательства о реконструкции Исторического музея и строительства ипподрома в Чолпон-Ате. Ущерб государству оценили в более чем 200 миллионов сомов — по музею 101,6 млн сомов, а по ипподрому 145,9 млн сомов.