Бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дал интервью изданию 24.kg, в котором рассказал свою версию освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, которое произошло в 2013 году. «Клооп» суперкратко пересказывает версию Атаханова:

Батукаева пытались освободить более 10 лет, это уже делали задолго до моего назначения на должность вице-премьер-министра. Я не мог просто так взять и отпустить криминального авторитета, потому что необходимо пройти десятки ведомств, со своим законодательством и сложными процедурами, а вице-премьер-министру этого сделать нельзя. Ни один чиновник не имеет права изменить врачебное заключение. Бывший глава ГСИН Зарылбек Рысалиев говорит бред и обливает других грязью, потому что злится на меня. Я был выведен из близкого окружения экс-президента Атамбаева после моего протеста о выводе внутренних войск из состава МВД. В 2013 году реальная власть уже перешла к аппарату президента и я был вычеркнут из окружения Атамбаева.

Освобождение Батукаева

Шамиль Атаханов занимал должность вице-премьер-министра в 2013 году, он покинул свой пост на фоне скандала с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме Атаханова, своих постов лишились омбудсмен Турсунбек Акун и глава Госслужбы по исполнению наказаний Зарылбек Рысалиев.

Врачи диагностировали у него лейкоз, что и послужило поводом для освобождения Батукаева. Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным, но Батукаев уже успел покинуть страну.

В мае 2019 года власти Кыргызстана возобновили следствие по делу о незаконном освобождении Батукаева и по этому делу уже задержаны несколько врачей.