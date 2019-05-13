Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по делу о тендере. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

Директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева отпустили из под ареста 13 мая. С ходатайством о его переводе под домашний арест в Первомайский райсуд обратился прокурор Генеральной прокуратуры.

«Абдуллаев подписал соглашение со следствием о сотрудничестве и добросовестно его выполняет. Судья удовлетворил ходатайство. Домашний арест продлится до 15 июня», — заявили в суде.

Пресс-секретарь Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов также подтвердил «Клоопу», что суд изменил Абдуллаеву меру пресечения.

Ранее суд также отпустил под домашний арест замглавы Госрегистрационной службы Русланбека Сарыбаева — вскоре после задержания у него скончалась тяжелобольная мать, а также у него трое маленьких детей.

Чиновников задержали 16 апреля по делу о нарушениях в тендере по изготовлению электронных загранпаспортов. Вместе с Абдуллаевым и Сарыбаевым арестовали статс-секретаря ведомства Данияра Бакчиева.

Следствие посчитало, что задержанные чиновники «аффилированны» с выигравшей тендер компанией Garsu Pasaulis по изготовлению бланков для загранпаспортов.

Действия спецслужб раскритиковали гражданские активисты и IT-сообщество, а Азис Абакиров покинул экспертный совет по цифровизации при президенте в знак протеста против задержания Абдуллаева.