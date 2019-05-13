По информации милиции, ограбление произошло в ночь с 5 на 6 мая. Правоохранители начали досудебное производство по статье «Разбой».

«Примерно в 01:45 неизвестные в масках ворвались к ней в дом и завладели денежными средствами в сумме 60 тысяч долларов и золотыми изделиями, после чего скрылись», — говорится в сообщении милиции.

Правоохранители собрали оперативную группу для поиска и задержания подозреваемых в ограблении матери Атабекова.

Сам Атабеков на своей странице в «Инстаграме» написал, что дом его матери ограбили три человека, вооруженных пистолетом.

«Мама и сестра проходят психологическое обследование и восстанавливаются от произошедшего и, слава Аллаху, что все остались живы. По показаниям сразу становится ясно, что воры были подготовлены и действовали слажено. На данный момент силовыми структурами проводятся поиски виновных», — написал певец.

Однако его жена за несколько часов до этого назвала «ложью» информацию об ограблении. «Сейчас нам звонят и спрашивают по этому поводу. Нет, такого не было, это ложь. С нашей мамой все хорошо», — сказала она изданию Super.kg.

Мирбек Атабеков — один из самых популярных певцов Кыргызстана. В 2016 году ему присвоили звание «Заслуженного артиста».