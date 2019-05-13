Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахметов поручил наградить сотрудников, участвовавших в тушении пожара на нефтебазе в Джалал-Абаде 10 мая.

«Спасатели при пожаре на нефтебазе в городе Джалал-Абад показали свою храбрость. Бесстрашие и профессионализм сотрудников МЧС сохранили объекты и жизни 2000 местных жителей», — сообщает пресс-служба МЧС.

Пресс-секретарь ведомства Эльмира Шерипова рассказала «Клоопу», что составляется список сотрудников, которые получат грамоты, нагрудные значки и медали. По ее словам, в списке будет больше 100 человек.

Нефтебаза в Джалал-Абаде загорелась 10 мая и ее тушение заняло больше 10 часов — было задействовано 182 пожарных. В пожаре сгорели две цистерны с мазутом и соляркой объемом 1000 тонн каждая и один бензовоз.