Нападение на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова и корреспондента «Нур ТВ» Даткабека Шабданбекова произошло 13 мая возле ошской гостиницы «Делюкс». Журналисты приехали туда для съемок подпольного казино, которое, по их сведениям, находится в отеле.
Шабданбеков сообщил «Клоопу», что охранники казино скрутили ему руки и забрали смартфон, а затем с устройства удалили видеозапись с жалобами одного из пострадавших.
«На видео было интервью проигравшего в казино 350 тысяч сомов. В милицию не буду писать заявление. Серьезной травмы мне не нанесли», — сказал Шабданбеков.
Во время прямого эфира, который вел журналист «Азаттыка» Ыдырыс Исаков, на него совершили нападение и пытались помешать съемке.
«Скрутили руки и пнули. Костюм разорвали. Сейчас состояние хорошее», — сказал Исаков.
Журналисты приехали в казино после того, как к ним обратился отец одного из игроков. По его словам, сын уже проиграл трехкомнатную квартиру, шесть автомобилей и сейчас его семья погрязла в долгах.
«Я не знаю, что делать. Я остался на улице. Мы не знали об этом. Выяснилось, что он уже три-четыре года играет в казино», — рассказал мужчина.
В милиции «Клоопу» рассказали, что начали расследование нападения на журналистов.
«Два охранника, которые напали на журналистов, доставлены в ГУВД», — сказал пресс-секретарь городской милиции Абсаттар Тавакалов.
В Кыргызстане казино запретили с 2012 года. Спустя три года, в апреле 2015 года, в стране запретили букмекерские конторы.
Тем не менее, деятельность подпольных казино по-прежнему существует. Чаще всего они регистрируются в виде интернет-клубов или развлекательных заведений.