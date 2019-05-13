Во время прямого эфира, который вел журналист «Азаттыка» Ыдырыс Исаков, на него совершили нападение и пытались помешать съемке.

«Скрутили руки и пнули. Костюм разорвали. Сейчас состояние хорошее», — сказал Исаков.

Журналисты приехали в казино после того, как к ним обратился отец одного из игроков. По его словам, сын уже проиграл трехкомнатную квартиру, шесть автомобилей и сейчас его семья погрязла в долгах.

«Я не знаю, что делать. Я остался на улице. Мы не знали об этом. Выяснилось, что он уже три-четыре года играет в казино», — рассказал мужчина.

В милиции «Клоопу» рассказали, что начали расследование нападения на журналистов.

«Два охранника, которые напали на журналистов, доставлены в ГУВД», — сказал пресс-секретарь городской милиции Абсаттар Тавакалов.

В Кыргызстане казино запретили с 2012 года. Спустя три года, в апреле 2015 года, в стране запретили букмекерские конторы.

Тем не менее, деятельность подпольных казино по-прежнему существует. Чаще всего они регистрируются в виде интернет-клубов или развлекательных заведений.