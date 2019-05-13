Эрмек Окенов с плакатом на митинге против министра юстиции Марата Джаманкулова

Член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана Эрмек Окенов заявил, что 12 мая в его дом «ворвались правоохранители с автоматами в руках» и допросили его жену, пока он был в отъезде.

«В последний год я активно работаю в партии, ежедневно привлекаю десятки новых членов, создаю новые платформы, провожу массовые партийные мероприятия […] именно за это власть решила расквитаться со мной», — написал Окенов.

Он пояснил, что следователь и двое мужчин с автоматами проникли в его дом якобы из-за подозрений в изнасиловании в его адрес.

Однако милиция Бишкека отрицает обвинения члена политсовета СДПК. В пресс-службе столичного ГУВД сообщили «Клоопу», что их сотрудники не проводили следственных мероприятий в доме Окенова.

«Вызывает недоумение данный инцидент, так как здесь присутствуют признаки провокации. […] Однако были подняты и задействованы силы и средства столичной милиции, где указываемый факт со стороны Окенова и его сторонников не подтвердился», — сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Окенов написал заявление в милицию Ленинского района по факту незаконного проникновения неизвестных людей к нему в дом. Милиция зарегистрировала этот факт в Едином реестре проступков и преступлений, начато досудебное производство.

Эрмек Окенов — член СДПК с 2007 года. Он руководит комитетом по поддержке инициатив молодежи при СДПК — той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

После своего ухода с поста главы государства, Атамбаев возглавил СДПК и в самой большой партии страны произошел раскол. Одна часть партии поддерживает приемника Атамбаева и нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

На фоне конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым соратников бывшего президента начали преследовать. Экс-премьер-министра Сапара Исакова обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а бывшего мэра столицы Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции при трате китайского гранта на строительство школы в Бишкеке.