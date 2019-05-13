Недовольство дипломата было вызвано тем, что на ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК), также пригласили директора лицеев «Сапат» Орхана Инанды. По словам Камила Фырата, Инанды — член террористической организации ФЕТО.

«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 миллионов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации ФЕТО? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов», — заявил посол Камил Фырат.

В пресс-службе ДУМКа «Клоопу» заявили, что инцидент перед приглашенными гостями уже исчерпан.

«Произошло небольшое недопонимание между собравшимися. Мы призывали всех быть сдержаннее. Но сейчас мы решили вопрос, все хорошо», — прокомментировал пресс-секретарь муфтията Максат Атабаев.

На момент публикации материала ни посольство Турции в Кыргызстане, ни сеть лицеев «Сапат» не прокомментировали этот инцидент.

Обвинения турецких властей

Власти Турции считают, что лицеи «Сапат» спонсируются оппозиционером Фетхуллахом Гюленом и его организацией ФЕТО. В Турции эту организацию считают террористической, а самого Гюлена обвинили в попытке госпереворота в 2016 году.

Власти Кыргызстана переименовали лицеи из «Себата» в «Сапат», а также ввели в совет директоров представителей министерства образования, чтобы не портить отношения с Турцией.

После неудачной попытки путча, власти Турции провели многотысячные аресты и осудили сотни человек за якобы причастность к ФЕТО. Сам Гюлен опроверг обвинения в организации переворота.

Сейчас он живет в США. Турция несколько раз требовала у американских властей его депортации, но получала отказ.