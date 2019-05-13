Исхак Масалиев

Депутат парламента и лидер Партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев объяснил, почему на шествии «Бессмертного полка» коммунисты несли плакат с изображением главы Советского Союза Иосифа Сталина.

«Да потому что не бывает победы без командующего! Кем признан Сталин преступником? Никем, разве что предателями Родины вроде Александра Солженицына. Кого он лично уничтожил? Никого, уничтожали люди, которых потом наказали сполна!» — написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Такое заявление парламентарий сделал после того, как в сети появилось видео, где якобы представители ГКНБ пытались отобрать плакат Сталина у коммунистов 9 мая после шествия «Бессмертного полка».

Политик также заявил, что на шествии «Бессмертного полка» в следующие годы будет еще больше портретов Иосифа Сталина.

«Портреты главнокомандующего всей армией СССР, равно как и портреты маршалов Жукова, Рокоссовского, Конева и многих других в день Победы уместны. […] Обещаю, что в будущем, на юбилейном дне Победы портретов великих советских полководцев на параде памяти будет еще больше. И прежде всего Иосифа Сталина», — написал он.

Коммунист Амантур Манапбаев 10 мая сообщил, что на марше «Бессмертного полка» у его однопартийцев пытались отобрать портрет Сталина. По его словам, делали это сотрудники ГКНБ и 10 управления МВД по жалобе организаторов марша.

Сталинские репрессии

Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с 1922 по 1953 годы, с каждым годом его правление становилось всё более авторитарным.

При Сталине в СССР произошли самые массовые репрессии населения за всю историю страны. До сих пор официально неизвестно, сколько именно человек было расстреляно или погибло в тюрьмах и лагерях в период правления Сталина.

Официально признаны погибшими в репрессиях около 700 тысяч человек, однако ряд историков склоняются к более высоким цифрам, вплоть до полутора миллионов. Многие приказы о смертной казни Сталин подписывал собственноручно.

В Кыргызстане документально подтвержден расстрел 137 человек во время сталинских репрессий, среди которых ученый Касым Тыныстанов, а также государственные деятели Торекул Айтматов и Юсуп Абдархманов.

Кроме них, тысячи людей в Кыргызской ССР подверглись репрессиям, обвинялись в преступлениях, отправлялись в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и спецпоселения.