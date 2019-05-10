Партия коммунистов Кыргызстана принесла на марш «Бессмертного полка» портрет Иосифа Сталина. После мероприятия ее члены пожаловались на «провокацию» со стороны ГКНБ, утверждая, что сотрудники ведомства пытались забрать этот портрет, и заявили о готовности обратиться в прокуратуру.

Коммунист Амантур Манапбаев сообщил в своем фейсбуке, что на марше «Бессмертного полка» у его однопартийцев пытались отобрать портрет Сталина. По его словам, делали это сотрудники ГКНБ и 10 управления МВД по жалобе организаторов марша.

«Мы в свою очередь отстояли Сталина. Цвет Победы Красный! Знамя Победы Сталин!» — пишет Манапбаев. Он утверждает, что партия коммунистов считает действия правоохранительных органов и организаторов марша недопустимыми и готова обратиться в прокуратуру.

В качестве доказательства он приложил видео, на котором неизвестные пытаются забрать портрет Сталина. Когда коммунисты заявили, что это «главнокомандующий», им ответили, что «главнокомандующий сейчас Жээнбеков».

Отстаивая право нести портрет Сталина коммунисты утверждали, что «Сталин крутой», «если против Сталина идти, значит против России идти», настаивали, что забирать его портрет не имеют права.

На момент написания материала ГКНБ оказались недоступными для комментариев, и подтвердить или опровергнуть участие сотрудников ведомства в инциденте не удалось.

Это не первая акция по «увековечиванию памяти Сталина» от коммунистов. В июне 2017 года они самовольно «переименовали» проспект Чуй в проспект Сталина — поменяли табличку. Сначала на них завели дело по статье «Хулиганство», но Свердловский районный суд не нашел состава преступления в их действиях.

Тогда молодые коммунисты говорили, что всего лишь вернули проспекту старое название. «Мы все равно вернем историческое название, чтобы нынешние коррупционеры во власти чувствовали тень Сталина. Вспомнили, как с такими раньше поступали», — говорил Амантур Манапбаев.

Читать еще: