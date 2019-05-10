Фото; Акипресс

В соцсетях в марте 2019 года появились фотографии с описанием того, что кыргызы из афганского Памира, которых кыргызские власти перевезли в Нарын полтора года назад, собирают коробки на базарах города.

Один из афганских кыргызов Жайчибек Абдикарим уулу рассказал изданию «АКИпресс», что он и его тесть собирают коробки последние три месяца и на полученные деньги покупают продукты питания. В день они зарабатывают на этом от 100 до 400 сомов в день.

По его словам, они собирают и сдают коробки, потому что местные власти не создали им условия для трудоустройства.

«Владелец столовой в одном из торговых центров Нурлан байке приобрел нам весы. Их мы используем для взвешивания картона, чтобы определить, какой объем нам уже удалось собрать. В день собираем 30-40 кг», — рассказал мужчина.

Он добавил, что все собранное они передают владельцу столовой, а тот отправляет картон в Бишкек и полученные деньги отдает памирцам.

«В мае 2018 года мы переехали в съемную квартиру […] До этого проживали на зимовке в селе Мин-Булак — присматривали за скотом. Все, что нам удалось там заработать, заплатили за съемное жилье», — сказал Абдикарим уулу.

Он добавил, что государство заплатило за квартиру в осенне-зимний период, однако позже этническим кыргызам из Афганистана пришлось вновь самим оплачивать аренду квартиры из заработанных на сборе картона денег.

Собирать коробки — «тоже работа»

Заместитель полномочного представителя правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева сказала «Клоопу», что сбор коробок — «это тоже работа».

«У нас есть и другие жители города Нарын, которые занимаются сбором макулатуры на мусорных полигонах, на рынках. Они выполняют ту работу, которую могут. Этого не нужно стыдиться, это честный труд», — добавила замполпреда.

Она пояснила, что власти Кыргызстана привезли афганских кыргызов в Кыргызстан по их просьбе, чтобы им помогли дать образование детям.

«Пока они будут получать образование, будут находиться здесь. На сегодняшний день 18 этнических кыргызов получают образование, среди которых есть старше люди 22 лет — они высказывают пожелания изучить алфавит, дальше получать образование», — сказала Ибраева.

По ее данным, в Нарынской области живут 10 семей памирских кыргызов. Государство выплачивает им социальные выплаты и средства на продукты питания — около 7000 сомов в месяц.

«Из всех приехавших только члены этой семьи работают, а остальные не работают […] Вопрос по обеспечению жильем рассматривается на правительственном уровне. До конца июня выделены средства на оплату аренды жилья, средств достаточно», — уверяет Ибраева.

Историческая родина

Фото: Эльвира Акимова

Власти Кыргызстана привезли в Нарынскую область 48 этнических кыргызов из Афганистана в конце 2017 года. Им пообещали образование и лечение, а одной семье даже выдали дом.

Спустя полгода примерно два десятка этнических кыргызов уехали в Афганистан на каникулы и не вернулись в Кыргызстан.

Она назвали главные причины своего разочарования от жизни на исторической родине — это взаимное недопонимание с властями, плохие условия проживания и невозможность ассимилироваться.

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