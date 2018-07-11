«Холодно, бедно, скучно»: Почему афганские кыргызы не хотят возвращаться в Кыргызстан

Приехав в Кыргызстан прошлой осенью, он надеялся, что сможет остаться на земле своих предков, а его дети получат тут образование: например, старший сын Хабибирахман хочет стать учителем кыргызского языка.

Но сейчас он не уверен в том, что его семья вернётся из Афганистана.

«Поедем домой и решим», — говорит Арапбай уулу.

О причинах своих сомнений он рассказывать не хочет, но другие афганские кыргызы считают, что всё из-за плохих условий жизни: семья Сайдирахмана около полугода жила в Ат-Башинском районе Нарынской области в сарае местного жителя и зарабатывала на жизнь выпасом скота. «Вряд ли они вернутся обратно, чтобы пасти скот», — говорит его соотечественник Абдубаит Жээнбек уулу.

Недопонимание с властями

Сайдирахман ожидал, что власти Кыргызстана обеспечат его домом.

Но очевидно между афганскими кыргызами и властями Кыргызстана произошло недопонимание: семья Сайдирахмана — не единственная, которая ожидала, что им подарят дома или хотя бы участки.

Правительство же утверждает, что программа помощи никогда не предусматривала переселения, а потому не должна была обеспечивать прибывших жильем. «Мы их привезли для обучения детей, в сопровождении их родителей. Никакого вопроса с выдачей им гражданства тоже не было. По их желанию государство им предоставило жилье для временного пребывания», — утверждает пресс-секретарь правительства Чыңгыз Эсенгул уулу.

Недопонимание могло возникнуть ещё из-за того, что власти Кыргызстана, хотя и не обещали переселения, никогда не называли конкретных сроков своей программы.

Периодически заявлялось, что дети из прибывших семей должны закончить в Кыргызстане среднюю школу — но, учитывая, что среди приехавших были и первоклассники, это означало, что некоторым семьям пришлось бы остаться минимум на десять лет.

Кроме того, среди прибывших были те, кому требовалось недоступное в Ваханском районе медицинское обслуживание — например, у четверых нашли порок сердца, а одна из девушек приехала беременной.

Власти Кыргызстана сначала поселили все семьи в здании профлицея в селе Куланак.

Первые два месяца они были изолированы — врачи опасались, что иммунитет афганских кыргызов не будет готов к новым условиям, и им запретили контакт с местными жителями на время обследования и получения прививок.

Затем, когда наступила привычная для горных регионов Кыргызстана суровая зима, власти расселили их по всей Нарынской области, что создало новую проблему.

Трудности ассимиляции

Афганским кыргызам не понравилось, что их расселили по разным районам, вдалеке друг от друга. Им оказалось трудно адаптироваться к жизни с местными кыргызами, а без других памирцев — так они зачастую называют сами себя — им было скучно и одиноко.

«Мы дружим с соседями: они к нам заходят, и мы к ним по праздникам ходим. Но все равно общения нам не хватает. Если бы [другие] памирцы жили по соседству, нам было бы легче привыкнуть к Кыргызстану», — говорит Дөөлөт Токтакун кызы, которая живёт со своим мужем и детьми в областном центре, городе Нарын.