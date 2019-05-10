Биометрические ID карты начали выдавать кыргызстанцам еще в 2017 году. Тогда власти объявили кампанию на сбор биометрических данных для выборов и запустили акцию по бесплатной выдаче паспортов нового образца.

Основная информация о личности гражданина — прописка, данные семейном положении, национальность и электронная подпись — в новом паспорте размещены на специальном чипе.

Тода власти заявляли, что жизнь с биометрическим паспортом станет удобнее, например, при получении услуг в банке.

Прошло два года после внедрения биометрических ID паспортов, но кыргызстанцы жалуются, что не получается воспользоваться всеми возможностями электронного паспорта.

Проблемы со считыванием данных

Полковник милиции и эксперт по борьбе с наркотиками Александр Зеличенко написал в своем фэйсбуке в середине апреля, что столкнулся с трудностями при использовании биометрического паспорта. По его словам, он хотел оформить кредит, чтобы купить телефон в рассрочку и предоставил сотрудникам магазина свой электронный паспорт. Однако сотрудники магазина попросили справку с данными о прописке Зеличенко

«Но ведь вся эта инфа есть на чипе! — возмутился было я. А нам его читать нечем — был ответ. Оказалось, что такие же проблемы возникают и в банках (ипотеки, ссуды), и при покупке в кредит, и пр. А ведь биометрику совсем недавно преподносили как прорыв в чуть ли не 22 век, нет?» — возмутился кыргызстанец.

Под его постом начали отписываться другие кыргызстанцы, которые столкнулись с подобными проблемами. Пользователи недовольны тем, что нужно запрашивать дополнительные справки из госорганов, так как в некоторых госучреждениях или частных конторах нет устройств, которые считывают информацию с паспорта.

К примеру, пользователь Владимир Ус написал, что не смог воспользоваться электронной подписью, которая зашифрована в чипе биометрического паспорта.

«Решил поучаствовать в аукционе, для участия нужна электронная подпись. Купил считыватель для электронного паспорта. Два дня мучался, драйвера ставил, искал ошибки, все равно не работает. Думал, может, считыватель не работает. Взял у соседа паспорт, считыватель работает, все данные показывает, а вот мой паспорт не читает», — написал пользователь Владимир УС.

Чтобы чип заработал, Владимиру скорее всего придется заменить паспорт.

Система «Тундук» решит большинство проблем

Представитель госпредприятия «Инфоком» Захид Абдыкаимов пояснил «Клоопу», что главная задача биометрических ID паспортов — это ускорить пограничный контроль, чтобы меньше задерживать людей на границах.

«На кыргызском паспорте записана специальная программа, которая полностью соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации ICAO. И основная задача чипа ID карты — это ускорение идентификации человека», — сказал специалист.

При этом, каждый госорган сам решает, внедрять ли ему оборудование для считывания ID-карт или нет.

«Лично я не вижу в этом большой необходимости, потому что широко распространяется система межведомственного электронного взаимодействия “Тундук”. Все госорганы сейчас налаживают связи и большинство уже соединены», — сообщил представитель «Инфокома».

Через «Тундук» госорганы получат всю информацию о кыргызстанцах напрямую, минуя чипы в ID карте. С полным запуском системы отпадает необходимость в том, чтобы устанавливать картридеры в госорганах.

В Госкомитете связи и коммуникаций сообщили «Клоопу», что «Тундук» запустят лишь к концу 2019 года.

Абдыкаимов считает, что правительство не должно обеспечивать считывателями частные компании.

Чтобы считать данные с карты, компании должны установить программу с портала электронных услуг на компьютер или телефон и приобрести специальный считыватель, который стоит около 900 сомов.

По словам Абдыкаимова, цифровая подпись на кыргызской ID карте — это дополнительный бонус, ее добавили на карту, чтобы развивать цифровые услуги в Кыргызстане.

«Если чип сломался от небрежного отношения, то нельзя никакую информацию считать — поэтому нужно обращаться с ID картой очень аккуратно. Если на ID-карту положить в задний карман и хорошенько на нее присесть, то она может запросто сломаться», — сказал Абдыкаимов.