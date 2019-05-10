Фото: МЧС

Обновлено в 17:30.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в городе Джалал-Абад загорелась нефтебаза. Пожар начался в 9 часов и только в 17:25 10 бригад пожарной помощи смогли его локализовать — остановить распространение огня, тушение продолжается.

Известно о двух пострадавших — один госпитализирован с ожогами 50% тела и находится в реанимации, второй — пожарный, госпитализирован с ожогами лица.

На безопасное место эвакуированы примерно 2000 жителей, живущих вблизи нефтебазы.

«Милиционеры на месте огородили участок, чтобы местные жители не подходили близко. По предварительной информации, загорелась нефтебаза заправки “Томас”, это уточняется», — сказал пресс-секретарь областной милиции Нурдин Жээнбеков.

Видео: Мирбек Уметалиев

По информации на сайте Министерства юстиции, учредителями ОсОО «Томас и Ко» является Казыбек Ташиев и Замирбек Жылчымышев. Казыбек Ташиев — брат экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева. Как сообщает издание Stanradar.com, «Томас» имеет 12 заправочных станций.