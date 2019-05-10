Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал икс на газету «Азия Ньюс» и ее главреда Асланбека Сартбаева и требует 10 млн сомов.

Сартбаев подтвердил, что на него подали иск. По его словам, сначала от издания требовали миллион сомов, дальше сумма возросла сначала к трем, а после — к 10 млн сомов.

«Мы задавали ему вопрос: «Получали ли вы деньги по смерти Камилы Дуйшебаевой?». Позже спрашивали, почему МВД не изучает этот факт. Никаких комментариев и текста не было. Были только вопросы и фотографии их двоих», — говорит Сартбаев в интервью «Азаттыку».

Убийство студентки Камилы Дуйшебаевой не могут раскрыть уже пять лет — каждый новый министр берет дело «под свой контроль» и обещает раскрыть. За годы следствия дело из бытового убийства превратилось в политическое — с ним связали родственника оппозиционерки Аиды Саляновой, из-за чего юристы утверждали, что мужчину преследуют из-за родства.

Данияр Абдыкаров был заместителем министра МВД Улана Исраилова — уже четвертого главы внутренних дела за время расследования убийства студентки. Абдыкаров вместе со своим руководителем Исраиловым получил звание «генерал-майор милиции» из рук Алмазбека Атамбаева — тогда еще президента Кыргызстана.

Абдыкаров был уволен летом 2018 года, после того как уехал в Турцию «без разрешения начальства», хотя все то же ведомство сообщало, что чиновник официально был в отпуске.

До увольнения имя Абдыкарова упоминалось в скандале с угоном элитных автомобилей. В январе 2018 года некто, называя себя Арсланбеком Тойдиевым, писал о том, что Абдыкаров якобы пытается «прибрать к рукам» рынок сбыта угнанных автомобилей. Правда тогда МВД опровергло обвинения, утверждая, что настоящий Тойдиев сам пришел в милицию и заявил, что такого поста не писал.

Газета «Азия Ньюс» не в первый раз получает иски — ранее на нее жаловался экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, правда требовал сумму гораздо меньше Абдыкарова — миллион сомов от газеты и столько же от редактора. Келдибеков отказался от материальных претензий — стороны пошли на примирение и газета согласилась опубликовать опровержения.