Кыргызстан ждет экстрадиции подозреваемого по делу об убийстве бишкекчанки Камилы Дуйшебаевой, задушенной в марте 2014 года. Это дело брали под контроль несколько министров внутренних дел, но спустя почти пять лет оно так и не раскрыто.

Убийство молодой девушки, тело которой нашли на окраине кладбища в 2014 году, обещали раскрыть по горячим следам — но спустя почти пять лет, нескольких подозреваемых, сотни опрошенных свидетелей и обещания глав МВД, бравших дело под свой контроль, оно так и не раскрыто.

Что произошло?

У следствия по-прежнему имеется несколько подозреваемых, одного из которых задержали в США и должны экстрадировать на родину. Начальник Службы криминальной милиции Нурбек Абдиев сообщил об этом 24 января на коллегии МВД.

По словам Абдиева, задержанный препятствовал проведению расследования, а убийство не связано с политикой.

«Мы знаем, что убийство было бытовое, тут нет никакой политики. Просто в общественности данное дело раздули высказываниями политиков», — говорит Абдиев.

Что известно о подозреваемых?

Следствие утверждает, что в деле есть несколько подозреваемых и расследование продолжается, а имя задержанного в интересах следствия не называют.

Тем не менее, в СМИ широко обсуждалось имя лишь одного подозреваемого, который уехал из Кыргызстана в США, из-за чего ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Это Калыбек Салянов (он же Калый Эльтубайсов), которого в 2017 году обвинили в «препятствовании следствию».

Салянов — родственник оппозиционной правлению экс-президента Алмазбека Атамбаева депутатки Аиды Саляновой, в прошлом занимавшей пост генпрокурора. Адвокат Калыбека Салянова утверждал, что его клиента преследуют только из-за родства с депутаткой.

В начале января 2019 года адвокатка Чинара Джакупбекова, представляющая интересы Салянова, заявила, что с него должны снять все обвинения. Она подала ходатайство в Генпрокуратуру о прекращении дела в отношении Калыбека Салянова ввиду отсутствия состава преступления.

Джакупбекова утверждает, что главный свидетель обвинения Насирбек Алмаматов лгал и она подала ходатайство, требуя привлечь его к ответственности. Сам Алмаматов был задержан в ноябре 2018 года по другому делу.

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