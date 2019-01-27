СМИ, ссылаясь на МВД, сообщили о перестрелке контрабандистов на контрольно-пропускном пункте «Токмок-Автодорожный» — якобы там были замешаны депутат местного горкенеша и депутат парламента. Погранслужба утверждает, что стрельбы не было, только драка, а депутат Урмат Самаев от фракции «Кыргызстан» заявил, что «не имеет к этому отношения».
Что произошло?
Ранним утром 25 января, примерно с 3 до 6 утра, на контрольно-пропускном пункте «Токмок-Автодорожный» произошел инцидент. Издание «Кактус», ссылаясь на МВД, утверждает, что это была перестрелка, с которой возможно связаны депутат местного горкенеша и депутат парламента по прозвищу «Чемпион». Один из контрабандистов к тому же якобы получил ранение.
О перестрелке сообщил и «Спутник», но ссылался на источник в государственной пограничной службе. Источник издания заявил, что это не первая разборка между контрабандистами.
Но ГУВД Чуйской области настаивает, что перестрелка не была зафиксирована в правоохранительных органах Чуйской области, а в местных больницах нет мужчины с огнестрельным ранением. Той же версии придерживается Погранслужба.
«Драки между гражданами, пересекающими государственную границу, а также перестрелка на КПП не зафиксированы. К шлагбауму КПП 25 января в 05:38 прибежал гражданин Кыргызстана, которого преследовали два человека. Он обратился за помощью к военнослужащим. Пограничники, выйдя за территорию КПП, разняли дерущихся, которые затем в 05:40 разбежались в разные стороны», — говорят в службе.
«Клооп» пытался повторно уточнить у ведомств версии происшествия, но они оказались недоступными для комментариев.
Причем тут депутат?
Происшествие прокомментировал депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев. Очевидно, информация о неком депутате парламента по прозвищу «Чемпион» касалась его — Самаев в прошлом был тренером по боксу, а сейчас к тому же является вице-президентом федерации «Кок-Бору».
«Я был в Чон-Кемине. Мне звонят и говорят, что в СМИ написали про меня, но сам я не читал. Мне это неинтересно. Не имею к этому никакого отношения», — сказал он «Акипрессу».
Это не первый случай, когда депутата кыргызского парламента связывают с контрабандой. Почти год назад, в феврале 2018 года, в Казахстане задержали депутата от все той же фракции «Кыргызстан», бывшего спортсмена Дамирбека Асылбека уулу.
Депутата обвинили в контрабанде, но тогда лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков утверждал, что Асылбек уулу отправился в Алматы, чтобы принять участие в подготовке спортсменов к соревнованиям по борьбе.
Тем не менее, в Казахстане Асылбек уулу назвали «главарем банды контрабандистов», в которую входили таможенники, пограничники, брокеры и безработные.
По мнению следствия, Дамирбек Асылбек уулу руководил организованной преступной группировкой, которая занималась контрабандой и за год провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге, из-за чего в казну не было выплачено более 99 миллионов тенге таможенных выплат.
Дело Дамирбека Асулбек уулу состоит из 126 томов, свидетелями проходят 70 человек, а помимо кыргызского политика на скамье подсудимых еще 11 человек. В Кыргызстане его лишили депутатского мандата за двойное гражданство.