Что произошло?

Ранним утром 25 января, примерно с 3 до 6 утра, на контрольно-пропускном пункте «Токмок-Автодорожный» произошел инцидент. Издание «Кактус», ссылаясь на МВД, утверждает, что это была перестрелка, с которой возможно связаны депутат местного горкенеша и депутат парламента по прозвищу «Чемпион». Один из контрабандистов к тому же якобы получил ранение.

О перестрелке сообщил и «Спутник», но ссылался на источник в государственной пограничной службе. Источник издания заявил, что это не первая разборка между контрабандистами.

Но ГУВД Чуйской области настаивает, что перестрелка не была зафиксирована в правоохранительных органах Чуйской области, а в местных больницах нет мужчины с огнестрельным ранением. Той же версии придерживается Погранслужба.

«Драки между гражданами, пересекающими государственную границу, а также перестрелка на КПП не зафиксированы. К шлагбауму КПП 25 января в 05:38 прибежал гражданин Кыргызстана, которого преследовали два человека. Он обратился за помощью к военнослужащим. Пограничники, выйдя за территорию КПП, разняли дерущихся, которые затем в 05:40 разбежались в разные стороны», — говорят в службе.

«Клооп» пытался повторно уточнить у ведомств версии происшествия, но они оказались недоступными для комментариев.