«Мне очень понравилось [быть предпринимателем]. Когда я только начал бизнес, решил его вести официально. Оформился и выплачивал налоги», — говорит он. Как и большинство предпринимателей в Кыргызстане, Бакыт занялся перепродажей — в его случае это были строительные материалы.

Через год честный бизнес Бакыта перестал приносить прибыль: «Денег в кармане стало ноль, потому что дело не шло». Государственные органы, с которыми все было легко на этапе регистрации бизнеса, перестали быть столь дружелюбными — Бакыт вспоминает, как рядовые налоговики вымогали взятки, а в соцфонде требовали «мелкие бумажки».

В итоге Бакыт устал и ушел в тень — чаша терпения переполнилась после просьбы налоговика «дать на чай» перед Новым годом.

Таких скрывающихся в тени предпринимателей в Кыргызстане много — высокие налоги, коррупция в госорганах и сложная отчетность делают нелегальное существование более привлекательным, чем «жизнь по правилам».

Оглядываясь на 8 лет назад, Бакыт с раздражением вспоминает те дни, когда он работал легально: «Идешь из одного кабинета в другой, потом в третий, в четвертом еще что-то нужно сделать. Это очень много времени занимает, и они все себя такими царьками считают, каждый у себя в кабинете. Тебе нужна какая-то бумажка, она стоит 5 сомов, а за нее просят 200 сомов».

Иллюстрация: Алина Печенкина для Kloop.kg

Малый бизнес мог бы поднять страну

Если слушать Бакыта, то может показаться, что находиться в тени — здорово. Но по сути его путь — незаконный, а развитие бизнеса ограничено. Решая свои проблемы таким образом, Бакыт и сотни других бизнесменов создают проблему для всей страны: Кыргызстан не только теряет деньги в виде налогов, но и медленнее развивается из-за того, что малый и средний бизнес (МСБ) предпочитает тень.

Именно небольшие предприятия стимулируют экономику во многих странах — особенно в развивающихся, как Кыргызстан. Малый и средний бизнес здесь не так сложно открыть, и он создает новые рабочие места. Среди небольших компаний самая высокая конкуренция. Владельцам такого бизнеса приходится быть мобильными и находчивыми: они часто придумывают новые идеи, чтобы удержаться на плаву.

С одной стороны, Кыргызстан действительно выживает за счет малых и средних предприятий. С каждым годом все больше кыргызстанцев приходят в малый и средний бизнес. Всего он обеспечивает работой полмиллиона человек — около 20% всех работающих в стране, и это не считая 400 тысяч крестьянских хозяйств, которые тоже относятся к малому бизнесу.

Торговля и сельское хозяйство — отрасли, которые составляют наибольшую долю в ВВП Кыргызстана (если не считать «Кумтора», который должен закрыться в 2026 году). И именно в этих двух отраслях малый и средний бизнес вносит самый большой вклад.

В развитых странах (например, в США или Китае) более половины ВВП — это вклад тысяч небольших компаний. А в Кыргызстане эта доля — 39%, при этом за 10 лет она ощутимо сократилась.

За последние пять лет доля небольших прибыльных предприятий стала меньше — в 2017 году прибыль из них получили менее половины. Это значит, что они или не смогли развить свой бизнес, или ушли в тень.

Бизнес уходит в тень

«У нас страна не очень богатая, и все просят, чтобы товары были дешевле. Чтобы сделать цену на товары пониже, приходится не платить налоги», — объясняет тот же Бакыт.

Он считает, что рынок диктует такие правила, чтобы бизнесмены уходили в тень — выплачивать все налоги им не выгодно, потому что надо еще конкурировать с большими предприятиями.

Объем теневой экономики в Кыргызстане точно подсчитать невозможно — по разным оценкам это от 24% до 39% ВВП. К теневой экономике относится все то производство товаров и услуг, которое скрывается от государства — это предприятия, работающие без регистрации и работники, получающие зарплату в конвертах.

С 2008 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП сократилась на 6%. За это время размер теневой экономики вырос почти на столько же — на 5%.

В ответе на запрос «Клоопа» министерство экономики признало, что «масштабы теневой экономики значительны и остаются на высоком уровне». В ведомстве заявили, что разработают план по сокращению объема теневой экономики после исследования, которое закончится только в марте 2019 года.

«В мировой практике трудно найти страну, где бы этот показатель сводился к нулю, поскольку природа теневой экономики многогранна, и готовых унифицированных методов и инструментов по борьбе с этим явлением пока нет», — говорят там.

Однако, в развитых странах теневая экономика находится на уровне 10-15% от объема ВВП. Большие масштабы теневого сектора и неформальной занятости в Кыргызстане, говорят о том, что в стране много барьеров для легального ведения бизнеса.

Тень выгодна бизнесу, но бьет по работникам