Цифра дня: Какой процент налогов в 2018 году кыргызстанцы оплатили онлайн или через терминалы?

По информации налоговой службы, в 2018 году кыргызстанцы больше 318 тысяч раз платили налоги дистанционно — онлайн или с помощью платежных терминалов.

Общая сумма уплаченных таким образом налогов превысила 381 млн сомов — это 0,5% от общего числа налогов, собранных в 2018 году. В прошлом году Налоговая служба собрала 72,6 млрд сомов налогов, не считая отчислений от горнодобывающего предприятия «Кумтор».

Президент Сооронбай Жээнбеков объявил 2019 год годом цифровизации и развития регионов. По его словам, введение новых технологий в повседневную жизнь общества «поможет искоренить коррупцию», а гражданам страны «станет удобнее получать госуслуги».