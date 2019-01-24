Стоимость проезда в маршрутках, автобусах и троллейбусах может вырасти на два сома.

Мэрия Бишкека предложила горкенешу увеличить цены на проезд в общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции 24 января рассказал завотделом транспорта мэрии Кубанычбек Джусупов.

Если бишкекский горкенеш одобрит это предложение, то дневной тариф на проезд в маршрутках увеличится с 10 до 12 сомов, а ночной — с 12 до 14 сомов. Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах тоже может подняться — с 8 до 10 сомов.

Директор бишкекского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков объяснил журналистам «Спутника», что пассажиры автобусов и троллейбусов смогут оплачивать проезд по 8 сомов, но для этого им нужно будет купить смарт-карты.

«Мы хотим, чтобы горожане активнее брали смарт-карты. Планируем максимально сократить наличные платежи, чтобы деньги не попадали в руки водителей», — сказал Койчубаков.

По его словам, смарт-карты для безналичной оплаты в автобусах и троллейбусах будут продавать в специальных точках реализации. Для покупки стандартной смарт-карты не нужно будет предъявлять никаких документов.

Что известно о безналичной оплате за проезд в общественном транспорте?

По задумке городских властей, электронное билетирование и безналичный расчет в общественном транспорте поможет увеличить транспортные сборы, так как нынешняя система оплаты позволяет «недобросовестным водителям» скрывать свои доходы.

В пресс-службе мэрии журналистке «Клоопа» сказали, что систему электронного билетирования сначала установят только в автобусах и троллейбусах. Запуск проекта запланирован на весну 2019 года, однако его реализация зависит от результатов тендера.

«Мы запустили тендер по установке электронного билетирования в общественном транспорте, но это касается только автобусов и троллейбусов. В маршрутках этого на данный момент не ожидается», — сказали в пресс-службе.

Тендер по проекту безналичной оплаты в общественном транспорте Бишкека должен был пройти еще в ноябре 2018 года, но этого не случилось. Вице-мэр Ситников объяснил причину срыва тендера тем, что «документация тендера нуждалась в доработке».

Забастовка водителей из-за низких тарифов на проезд

Водители маршрутных такси не раз требовали от мэрии Бишкека увеличить тарифы на поездки — 2 апреля 2018 года даже устроили забастовку и не вышли на рейсы.

Это привело к транспортному коллапсу: жителям города пришлось передвигаться в набитых до отказа автобусах и троллейбусах либо ловить попутки и такси.

Водители маршруток были недовольны тем, что мэрия Бишкека не увеличивает стоимость проезда с 2012 года — несмотря на то, что цены на бензин и запчасти за этот период выросли.

Соавтор: Эмиль Султаналиев