Аксакал, который шьет. История 70-летнего портного, который рушит стереотипы о «не мужском деле»

Аксакал Козубай Маматов за работой. Фото: Дастан Умотбай уулу для Kloop.kg

Козубаю Маматову из села Самаркандек Баткенской области 70 лет — более 50 из них он занимается шитьем одежды. Аксакал может изготовить все — от камзола до школьной формы, но специализируется на приданном для невест.

Найти дом Маматова в селе Самаркандек нетрудно. Во-первых, его здесь все знают — он самый известный житель села. Во-вторых, профессию владельца выдает и его двор — он полностью завален хлопком. Заказов у аксакала много — в свадебный сезон две комнаты его жилья заполнены разнообразным приданным для невест. На подготовку каждого из наборов он тратит около 10 дней.

«Костюм, брюки, чепкен, масы — все могу сделать. Также шью и одежду для женщин и мужчин. Делаю все, что руке под силу», — говорит портной.

Впервые Маматов сел за швейную машину в 8 классе — тогда в самаркандекской школе вышел указ о том, что ученики должны носить форму определенного типа. Для мальчиков это не составило труда — они просто начали носить в школу черные брюки с белой рубашкой. А вот девочкам дали задание сшить одинаковую форму для всех — фартуки. Ресурсов на то, чтобы заказать форму, у школьников не было, поэтому они решили попробовать сшить фартуки самостоятельно. Одним из вызвавшихся был и Козубай Маматов.

«Вместе с тремя девочками мы начали шить. За один сезон мы одели всех учениц одной школы — и ни один ученик нам за это не заплатил», — с гордостью вспоминает Маматов.

После окончания средней школы Козубай пошел служить в армию. Там он продолжил заниматься любимым ремеслом — «укорачивал и заделывал дырки в одеждах солдатов». После армии он вернулся в родное село и устроился портным на быткомбинат.

За приверженность профессии в 1970-х его взяли в партию, а потом отправили во Фрунзе (Бишкек), чтобы он получил профобразование в лицее.

«Были те, кто говорил мне, что это профессия, “не свойственная мужчинам”. Я им отвечал, что это мое ремесло, и если не буду заниматься этим делом, то моя жизнь не будет иметь смысла», — рассказывает Козубай. «Занимаясь этим делом, я не замечаю, как проходит время»

После получения образования, он вернулся в родное село и продолжил работать на комбинате, а кроме этого преподавал кройку и шитье в местных школе и лицее — за время работы выпустил около 300 специалистов.

Сейчас Козубай работает вместе с женой — он занимается шитьем, а она складывает хлопок в одеяла и постели, которые стелятся на пол и сшивает их, а также занимается продажей пошитой мужем одежды. Они вместе уже 25 лет.

А вот дети Маматовых по стопам родителей не пошли — двое стали преподавателями истории, одна — медсестрой, другая закончила юрфак. Но реставрировать собственную одежду они тоже умеют.

Несмотря на возраст, Козубай все еще в самом расцвете сил. По его словам, благодаря ежедневному труду у него хорошее здоровье.

«Я начал работать с 1973 года и до сих пор качество не ушло. Иногда слежу за скотом, за коровой, за бараном, а после делаю свою работу», — рассказывает аксакал.

Прекращать работу он не планирует, даже наоборот — в будущем он хочет открыть целый швейный цех, чтобы выполнять еще больше заказов.

Соавтор: Дастан Умотбай уулу