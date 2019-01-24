СМИ пишут, что теперь милиция может обыскать мой дом, не спросив меня. Это так? Фактчек

В январе кыргызские СМИ стали писать, что по новому уголовно-процессуальному кодексу (УПК) милиционеры могут обыскивать жилища без ведома их владельцев. Юридический портал Precedent info объяснил, правда ли это. Пересказываем это объяснение максимально коротко.

Что случилось?

Юристка Арман Кыйгырова сообщила изданию Kaktus.Media, что теперь сотрудники правоохранительных органов могут обыскивать жилье без присутствия владельца.

«То есть любой сотрудник может просто прийти и что-нибудь положить. Якобы во время обыска будет проводиться видеосъемка. Но где доказательства, что она будет проводиться с самого начала? Или что не будет монтажа?» — возмутилась она.

Это правда?

Не совсем. По новому УПК, во время обыска жилья обязательно должен присутствовать совершеннолетний человек, который там живет, или адвокат владельца.

И только если это невозможно — то милиция должна пригласить на обыск представителей органа местного самоуправления (МСУ).

Как по новому кодексу должен происходить обыск?

Почти всегда* это можно сделать, только получив разрешение следственного судьи.

Перед обыском следователь должен показать хозяину помещения постановление судьи и предложить ему добровольно выдать те предметы или документы, которыми интересуется следствие.

Во время обыска обязательно должен присутствовать живущий в этом помещении взрослый человек, хозяин помещения или (если невозможно найти ни того, ни другого) — представитель органа МСУ. Если обыск происходит в компании, во время него должен присутствовать кто-то из ее руководства.

Все, что следователь решит изъять во время обыска, он должен показать тем, кто на нем присутствует, упаковать, опечатать и заверить подписями свидетелей.

После обыска следователь должен составить протокол и вручить его копию живущему в помещении человеку или совершеннолетнему члену его семьи (если их нет — тогда адвокату хозяина жилья или представителю органа МСУ).

Если обыск проводился в организации, копию вручают ее представителю под расписку.

*Почти всегда? Это как?

В крайних случаях следователь может провести обыск без решения следственного судьи.

Что это за случаи? Если у следователя есть обоснованные опасения, что предмет, который он собирается изъять во время обыска, из-за промедления может быть утрачен, поврежден или использован для совершения преступления, или предполагаемый преступник может скрыться.

Например, следователь уверен, что кто-то хранит у себя в квартире бомбу, которую собирается заложить в торговом центре через пару часов — у него нет времени ждать разрешения судьи.

Но не все так просто. Перед тем, как отправиться на обыск «без разрешения», следователь должен письменно уведомить об этом следственного судью. А тот должен будет дать правовую оценку — действительно ли медлить с обыском было нельзя.

Но даже при проведении такого ускоренного обыска, во время него должен присутствовать живущий в помещении взрослый человек (совершеннолетний член его семьи, адвокат, представитель органа МСУ или представитель компании, если обыск идет на предприятии).

Редактор: Рустам Халимов