Стоимость дневного проезда в бишкекских маршрутках может вырасти до 12 сомов — это предложение городских властей должны рассмотреть в бишкекском горкенеше.

Вице-мэр Бишкека по транспорту Максим Ситников 11 января заявил, что городские власти готовы пойти на встречу водителям маршруток и повысить тариф на поездки с 10 до 12 сомов.

Когда это случится, пока неизвестно. Повысится ли тариф поездки для пенсионеров и в ночное время, тоже неясно. Единственное, что уточнил Ситников — новая цена на поездку в 12 сомов может быть установлена только в том случае, если ее одобрят депутаты бишкекского горкенеша.

«Данный вопрос назрел, он актуальный. Но он должен идти постепенно. То есть, невозможно сегодня принять решение, а с завтрашнего дня — повысить тарифы», — сказал вице-мэр на встрече с журналистами.

Ситников также добавил, что повышения тарифов на проезд в маршрутках не избежать — так как мэрия Бишкека планирует ввести возможность безналичной оплаты в общественном транспорте.

«Нам будет нужна разница в тарифах, [то есть] между наличным и безналичным расчетах», — отметил вице-мэр.

Что известно о безналичной оплате за проезд в общественном транспорте?

По задумке городских властей, электронное билетирование и безналичный расчет в общественном транспорте поможет увеличить транспортные сборы — так как нынешняя система оплаты позволяет «недобросовестным водителям» скрывать свои доходы.

Завотделом транспорта мэрии Кубанычбек Джусупов в разговоре с журналистом «Клоопа» говорил, что сначала систему электронного билетирования опробуют на троллейбусах и автобусах, а уже потом — будут устанавливать в маршрутках.

По его словам, на реализацию этого проекта городские власти решили не выделять деньги из бюджета, а пригласить инвестора.

«Инвестор будет ставить валидаторы [для безналичной оплаты] в общественном транспорте, а в будущем — в частный транспорт. С каждой транзакции [за проезд] деньги будут идти оператору. 25 процентов будут идти в муниципальный бюджет, а 75 процентов — инвестору», — объяснил Джусупов.

Тендер на определение инвестора должен был пройти еще в ноябре 2018 года, но этого не случилось. Вице-мэр Ситников объяснил причину срыва тендера тем, что «документация тендера нуждалась в доработке»

«Я думаю, что тендер [по этому проекту] будет объявлен в ближайшее время. А реализация проекта начнется по истечению, грубо говоря, трех месяцев», — сказал он 11 января.

Забастовка водителей маршруток

Водители бишкекских маршруток уже давно требуют повышения тарифов на проезд. Это было одним из их требований во время забастовки 2 апреля 2018 года.

Тогда маршрутки не вышли на рейсы, из-за чего в Бишкеке случился транспортный коллапс. Жителям города пришлось передвигаться в набитых до отказа автобусах и троллейбусах и даже ловить попутки.

Помимо прочего, водители маршруток были недовольны тем, что городские власти не повышают тарифы на проезд с 2012 года — несмотря на то, что цены на бензин и запчасти за этот период возросли.