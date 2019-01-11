Чиновники мэрии Бишкека так и не начали строить новую свалку. Прокуратура возбудила на них уголовное дело

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело на чиновников мэрии (пока неясно, на каких). Следователи считают, что сотрудники мэрии, злоупотребляя своим должностным положением, сорвали постройку нового мусорного полигона для Бишкека. Его должны были начать строить еще в 2016 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить Кыргызстану 22 млн евро на рекультивацию старого и строительство нового мусорного полигона еще в мае 2013 года. Половину этой суммы Кыргызстан получил в кредит, а другую — в качестве гранта.

С кыргызской стороны соглашение, помимо мэрии и Минфина, подписали подотчетные мэрии предприятия «Тазалык» и «Бишкекский санитарный полигон» («БСП»).

В прокуратуре считают, что чиновники бишкекской мэрии, «Тазалыка» и «БСП» совершили «незаконные действия», которые привели к «угрозе срыва» проекта. Из-за этого «БСП» не может погасить кредит Европейского банка.

В частности, заявили в прокуратуре, «Тазалык» и «БСП» конвертировали деньги по проекту из сомов в евро, а потом обратно. Это привело к ущербу в более чем полмиллиона сомов.

В марте 2017 года мэрия подписала контракт на проектирование и строительство новой свалки с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS. Сумма контракта составила больше 7,5 млн евро.

В генпрокуратуре считают, что «БСП» «необоснованно» отказался перечислять часть этой суммы (почти 1,9 млн) иностранной компании. Из-за этого подрядчик потребовал уплаты штрафа — 185,5 тыс евро.

Кроме этого, следствие установило, что чиновники мэрии допустили нарушения при закупке спецтехники для работы на мусорном полигоне. К примеру, одну из машин для уплотнения твердых отходов закупили по завышенной цене.

Строительство нового мусорного полигона Бишкека планировали закончить к концу 2019 года. Нынешнюю городскую свалку власти хотели рекультивировать, закопав мусор в землю.

В декабре 2017 года в Бишкек уже привезли первую партию спецтехники для работы с мусором. Тогда в город доставили бульдозер, два экскаватора и три самосвала.

Мэрия неоднократно заявляла о намерении построить новую свалку для Бишкека. К примеру, бывший мэр города Иса Омуркулов обещал добиться постройки мусороперерабатывающего завода. Однако пока он был градоначальником, этого так и не произошло.