Министерство иностранных дел сообщило, что иностранцы смогли получить 32,5 тысячи электронных виз в Кыргызстан за полтора года существования системы.

Систему электронных виз в Кыргызстане ввели в сентябре 2017 года для того, чтобы иностранцы могли получать визы через интернет, не обращаясь в посольства и консульства.

Иностранные граждане могут получить кыргызскую электронную визу за три дня. Для этого нужно зайти на сайт www.evisa.e-gov.kg, указать необходимый тип визы, ввести паспортные данные, электронную почту, прикрепить свои фотографии и оплатить услугу.