Мэрия Бишкека планирует ввести электронную оплату за поездки в общественном транспорте. Что известно?

Сделать это мэрия планирует уже в 2019 году. Для этого нужно купить, установить и настроить валидаторы, которые будут принимать безналичную оплату.

Сначала городские власти планируют опробовать безналичную оплату в автобусах и троллейбусах, а уже потом — в маршрутках.

По планам мэрии, электронная оплата за проезд позволит увеличить объем транспортных сборов в два-три раза. Завотделом транспорта мэрии Кубанычбек Джусупов сказал, что сейчас городской бюджет ежегодно получает от транспортных сборов около 190 млн сомов, но нынешняя система оплаты за проезд позволяет водителям скрывать свои доходы.

«Есть проблема теневого дохода, это вопрос недобросовестности водителей. Они могут злоупотреблять [доверием властей] — брать наличные и не сдавать в кассу определенную сумму», — сказал Джусупов.

В интервью «Клоопу» Джусупов рассказал, что мэрия не будет финансировать введение электронной оплаты проезда в общественном транспорте — это доверят частному инвестору, которого городские власти выберут по итогам тендера. Он пройдет уже в ноябре.

«Инвестор будет ставить валидаторы в общественном транспорте, а в будущем — в частный транспорт. С каждой транзакции [за проезд] деньги будут идти оператору. 25 процентов [от транзакции] будут идти в муниципальный бюджет, а 75 процентов — инвестору», — объяснил Джусупов.

Он добавил, что в дальнейшем мэрия Бишкека получит полный контроль над системой электронных платежей — инвестор передаст свою долю в проекте государству после того, как окупит вложенные средства.

Как это будет работать?

Для электронной оплаты в общественном транспорте бишкекчанам придется покупать смарт-карту. Их будут продавать в специальных пунктах продаж, которые будут установлены в городе.

Чтобы оплатить проезд в автобусе или троллейбусе, пассажиру достаточно поднести смарт-карту к валидатору — он спишет необходимую сумму.

Бишкекчанам будут доступны такие категории смарт-карт:

Для взрослых (на 100 поездок) — по цене 500 сомов;

Для студентов (на 60 поездок) — 350 сомов;

Для школьников (60 поездок) — 200 сомов;

Для пенсионеров (60 бесплатных поездок в месяц).

«Это пока проект. Мы хотим, чтобы доступ [к электронной оплате за проезд] был широкий, а [интересы] социальных слоев населения учитывались. Этот проект должен утвердить горкенеш», — объяснил Джусупов.

Мэрия Бишкека не будет ограничиваться смарт картами. В планах ввести оплату банковскими картами или через мобильный телефон. Когда эти возможности будут доступны, пока неизвестно.

Увеличится ли цена разовой поездки с введением электронной оплаты за проезд, тоже неизвестно.

А что с маршрутками? Когда их подключат к электронной системе оплаты?

По словам Джусупова, подключить маршрутки к электронной системе оплаты планируется в 2020 или 2021 году.

На вопрос о том, как водители будут оплачивать свои расходы на бензин или иные издержки, если мэрия Бишкека введет электронную оплату, замглавы транспортного отдела мэрии ответил, что оператор будет возвращать заработанные деньги фирмам-перевозчикам, а те — водителям.

«Это элементарно: у валидатора есть номер, он [будет] привязан к маршрутке. И видно, сколько [в маршрутку] зашло пассажиров, сколько оплатило [проезд]. Водитель эти деньги получит», — объяснил Джусупов.