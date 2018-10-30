ГКНБ: Илмиянов получил деньги от частной компании, работая в предвыборном штабе Жээнбекова. Что это за фирма и что говорят в СДПК

В Госкомитете нацбезопасности считают, что 8 августа 2017 года Икрамжан Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».
В СДПК — партии, от которой и баллотировался Жээнбеков — отрицают получение денег от «Дизель комплекта» или других «физических и юридических лиц».
Там добавили, что по закону избирательный штаб сдавал всю свою финансовую документацию в Центризбирком и посоветовали ГКНБ обратиться либо туда, либо напрямую к президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Администрация президента на момент публикации материала журналисту «Клоопа» не ответила.
Что известно про «Дизель комплект»
По данным Министерства юстиции, компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. Руководителем компании указан Николай Грамович, а учредителем — Грант Оганянц. Кроме этого, Оганянц значится учредителем еще одной компании — «Автотрейд». Обе компании зарегистрированы в свободной экономической зоне «Бишкек».
7 августа 2017 года — за день того, как Илмиянов якобы получил от компании деньги — «Дизель комплект» уплатила в бюджет почти 17 млн сомов налога на добавленную стоимость (НДС)* «на товары, ввозимые на территорию Кыргызстана». Для компании это беспрецедентная сумма — в среднем с 2013 года ее налоговые платежи не превышали 70 тысяч сомов, а НДС за все это время она не платила больше ни разу.
*по данным портала «Открытый бюджет»
12 апреля Главное следственное управление ГКНБ наложило арест на имущество «Дизель комплекта», а 11 июля Первомайский суд Бишкека постановил изъять из офисов обеих компаний Оганянца все документы за период работы с 2014 года.
Арест Илмиянова
Против Илмиянова возбудили уголовное дело в сентябре 2018 года, хотя около месяца генпрокуратура отрицала это.
20 октября его доставили в Кыргызстан из России, после чего водворили в следственный изолятор, обвинив как минимум по семи статьям, среди которых «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», «Получение взятки» и другие.
СДПК, лидером которой является экс-президент Алмазбек Атамбаев, назвала задержание его соратника «шоу», а следствие — «политически мотивированным».
Карьерный путь Икрамжана Илмиянова начался на предприятии «Кыргызавтомаш», где он работал водителем. Владельцем предприятия был Атамбаев.
Вплоть до 2009 года Илмиянов был личным водителем Атамбаева, а после революции 2010 года стал его помощником. Когда в 2011 году Атамбаев стал президентом, Илмиянов занял должность замглавы аппарата президента и работал там до 2015 года, пока его не обвинили в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек».
Икрам Илмиянов был вынужден подать в отставку, тем не менее скандал не помешал ему еще год быть советником президента, а в 2017 году претендовать на должность депутата парламента от СДПК, что вызвало негативную реакцию в обществе. Он отказался от мандата и вскоре возглавил Федерацию кок-бору.
Редакторы: Дмитрий Мотинов, Рустам Халимов