ГКНБ: Илмиянов получил деньги от частной компании, работая в предвыборном штабе Жээнбекова. Что это за фирма и что говорят в СДПК

В Госкомитете нацбезопасности считают, что 8 августа 2017 года Икрамжан Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».

В СДПК — партии, от которой и баллотировался Жээнбеков — отрицают получение денег от «Дизель комплекта» или других «физических и юридических лиц».

Там добавили, что по закону избирательный штаб сдавал всю свою финансовую документацию в Центризбирком и посоветовали ГКНБ обратиться либо туда, либо напрямую к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Администрация президента на момент публикации материала журналисту «Клоопа» не ответила.