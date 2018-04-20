Кыргызские силовики в течение последнего месяца активно борются с незаконным возвратом налога на добавленную стоимость. Спецслужбы обнаружили, что правительственная комиссия незаконно вернула бизнесменам больше 800 млн сомов НДС. Что это за налог и как бизнесмены с помощью чиновников могут зарабатывать на нем? Объясняем.

Почему это важно: Махинации с возвратом НДС из государственного бюджета — распространенная коррупционная схема почти во всем мире. Теперь о них постоянно говорят и в Кыргызстане. Налогообложение — это довольно сложно (особенно если вы не бухгалтер и не налоговый юрист). Чтобы понять, как именно государственные деньги «пилят» при помощи возврата НДС, надо понять, что это за налог и как работают механизмы его возмещения.

Доступно объяснить о том, что такое НДС и как его незаконно возвращают, нам помогла бухгалтерская компания «Отчеты.kg». Многие вещи в статье сильно упрощены для понимания, поэтому при принятии важных решений проконсультируйтесь с налоговыми специалистами.

Что случилось?

В марте в СИЗО ГКНБ водворили замглавы Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова. Ему предъявили обвинения по делу о незаконном возмещении НДС двум компаниям из государственного бюджета.

Позже, 20 марта, генпрокуратура сообщила о том, что правительственная комиссия по возврату НДС незаконно вернула частным компаниям больше 800 миллионов сомов.

«С 2016 года по январь 2018-го комиссия путем подделки и использования заведомо подложных документов принимала решения о возмещении из государственного бюджета денежных средств в счет уплаты задолженности по НДС за фиктивный экспорт товаров», — сообщили в прокуратуре.

Председатель правительственной комиссии — заместитель министра экономики, в нее входят замминистра финансов, зампредседателя Государственной налоговой службы, а также сотрудники Центрального казначейства, таможенной службы и финполиции. До 3 февраля 2017 года в комиссии также состоял заместитель начальника управления ГКНБ.

11 апреля Антикоррупционная служба ГКНБ обыскала офисы четырех кыргызских компаний по уже заведенному уголовному делу о незаконном возврате НДС — по информации спецслужбы, эти компании незаконно получили из госбюджета больше 290 миллионов сомов.

Двух руководителей этих компаний заключили под стражу.

Что такое НДС?

В общих чертах налог на добавленную стоимость — это наценка на продукт или услугу. Например, если вы продаете товар за 100 сомов, то должны прибавить к цене еще 12% (это стандартная ставка НДС в Кыргызстане). В итоге цена будет 112 сомов. На практике отечественные продавцы чаще всего указывают сразу конечную цену (с уже включенным НДС).

Кроме этого НДС взимается и с импортируемых товаров. Например, если вы ввозите в Кыргызстан продукцию из Китая на сумму 100 тысяч сомов, то должны заплатить нашим таможенным органам 12% от этой суммы.

При начислении НДС есть много нюансов (стоимость облагаемого импорта, регистрационный порог и прочее). Но для общего понимания, что из себя представляет этот налог, можно не загружать себя лишними деталями.

Что такое зачет НДС?

Допустим, вы — предприниматель, и купили товар у поставщика. Вы заплатили ему цену с уже начисленными 12% НДС. Давайте обозначим сумму этого НДС буквой Х.

Потом вы перепродали этот товар, тоже с начислением 12% НДС (условно обозначим эту сумму буквой Y).

И тут самое интересное: вы как налогоплательщик должны заплатить в бюджет не всю сумму Y, а только разницу между Y и X (то есть Y – X). Например, если вы приобрели у поставщика товар за 56 сомов (из которых 6 сомов — это НДС) и затем перепродали его за 112 сомов (12 сом из них — НДС), то государству вы должны заплатить лишь 6 сомов разницы.

Таким образом государство разрешает вам зачесть НДС, который вы оплатили поставщику, в счет вашего НДС (который вы взяли со своего покупателя). Это и есть механизм зачета НДС.

В каких случаях государство должно вернуть НДС налогоплательщику?

В приведенном выше примере мы рассмотрели типичную ситуацию, когда Y больше, чем X. Но что, если Y окажется меньше?

Такое возможно, когда вы, например, экспортируете купленный товар. Кыргызстан, как и большинство других стран, поощряет экспорт своей продукции — поэтому такие продажи облагаются нулевой ставкой НДС.

Получается, что Y в этом случае будет равна 0 сомов. Значит, итоговая сумма НДС к уплате (Y – X) будет отрицательная. То есть мало того, что вы не должны платить НДС, так еще и государство становится должно вам.

В нашем примере государство было бы должно вам 6 сомов, которые вы уже заплатили своему поставщику в качестве НДС.

Что происходит дальше с этим отрицательным НДС?

По умолчанию государство разрешает вам его зачесть в счет текущей налоговой задолженности (если она есть) или будущих налогов. Но что делать, если у вас постоянное отрицательное значение НДС, и оно не перекрывается даже другими налогами?

В этом случае государство должно вернуть вам уже уплаченный НДС на ваш банковский счет. Для этого должны соблюдаться некоторые условия:

• В течение полугода не меньше 50% ваших продаж — это продажи с нулевой ставкой НДС

• Ваши обязательства по НДС и другим налогам не перекрывают ваш отрицательный НДС

Как незаконно возвращают НДС?

Логически для этого нужно либо завысить X, либо занизить Y (сделать так, что ставка была нулевой).

Для этого недобросовестный налогоплательщик заключает фиктивные сделки или просто подделывает документы. То есть он может подделать документы как о покупке товара с НДС, так и о его дальнейшей продаже за рубеж.

Кроме экспорта товаров нулевая ставка НДС применяется также к международным перевозкам (кроме перевозок железнодорожным транспортом) и связанным с ними услугам; к услугам, связанным с электроснабжением насосных станций, занимающихся поливом сельхозугодий и обеспечением населения питьевой водой.