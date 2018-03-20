Правительственная комиссия по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) незаконно вернула частным компаниям более 800 миллионов сомов — об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

Ее совместная с прокуратурой Бишкека и бишкекским управлением финпола проверка установила, что правительственная комиссия принимала незаконные решения о возврате НДС частным компаниям.

«С 2016 года по январь 2018-го комиссия путем подделки и использования заведомо подложных документов принимала решения о возмещении из государственного бюджета денежных средств в счет уплаты задолженности по НДС за фиктивный экспорт товаров», — сообщает прокуратура.

Председатель комиссии — заместитель министра экономики, в нее входят замминистра финансов, зампредседателя Государственной налоговой службы, а также сотрудники Центрального казначейства, таможенной службы и финполиции.

До 3 февраля 2017 года в комиссии также состоял заместитель начальника управления ГКНБ.

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по пяти статьям, среди которых коррупция и подделка документов. Однако надзорный орган пока не сообщает имена тех, против кого он возбудил уголовные дела.