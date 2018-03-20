Атай Самыйбек: Как власти Бишкека не смогли объяснить, что такое ПДП (и как им это надо сделать)

Люди боятся. Люди боятся за сохранность своих домов, за сохранность зеленых парков и скверов. И я понимаю граждан. Когда нет достоверной, полной и понятной информации, все предложения будут вызывать отторжение и недоверие.

Фото: Атай Самыйбек