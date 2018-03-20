Атай Самыйбек: Как власти Бишкека не смогли объяснить, что такое ПДП (и как им это надо сделать)

Эта колонка отражает личное мнение её автора, городского планировщика Атая Самыйбека. Оригинал записи опубликован на его странице в фейсбуке.
19 марта в Свердловской районной администрации прошли промежуточные общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека. На встречу пришли домкомы, квартальные и несколько гражданских активистов.
Со стороны властей — аким Свердловского района Самарбек Болотбеков, начальник Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев и представители государственного проектного института (ГПИ) градостроительства и архитектуры, которые разработали план.
На встрече было мало конструктивного диалога, но было много чувств и эмоций. Чувств безнадежности, озлобленности и недоверия. Все получилось по принципу «какой привет, такой ответ».
Разработчики не смогли доходчиво и понятно донести суть ПДП и предлагаемых изменений. Не смогли дать четкое обоснование градостроительным решениям, обозначенным на схемах.
В ответ они получили много вопросов не по теме, шквал негативных эпитетов и порой неконструктивной критики.
Люди боятся. Люди боятся за сохранность своих домов, за сохранность зеленых парков и скверов. И я понимаю граждан. Когда нет достоверной, полной и понятной информации, все предложения будут вызывать отторжение и недоверие.
Сейчас ГПИ, мэрии города и Бишкекглавархитектуре нужно много поработать:
• Сделать все демонстрационные материалы открытыми для общественности. У каждого горожанина есть законодательное право ознакомиться с ПДП;
• К графическим изображениям (схемам) приложить пояснительные записки, справки-обоснования, расчеты, стоимость реализации основных градостроительных решений, объем площадей выкупа для общественных нужд и новой застройки;
• Детализировать условные обозначения к графическим изображениям (технические характеристики: плотность застройки, максимальная высотность строений, отступ от красной линии);
• Создать глоссарий по ПДП, где доступным человеческим языком будут прописаны основные понятия по этому документу;
• Составить раздел с часто задаваемыми вопросами. Это необходимо, чтобы десятки раз не отвечать на одни и те же вопросы;
• Обозначить все нормативно-правовые акты, на которые будут опираться власти при разработке и реализации ПДП;
• Изменить формат общественных слушаний. Объяснить процедуры и правила до начала обсуждений. Не давать возможности для ухода от темы и провокаций.
Крайне необходима модераторская работа. На прошедшей встрече получился базар. Люди перебивали друг друга, не слушали. Проектировщики не давали нормальных ответов: «Мол, вы не специалисты. Вы не поймете».
В целом была очень печальная картина. Проблема не в ПДП, проблема в выстраивании коммуникаций. Общественные слушания не должны стать профанацией.
Они должны стать площадкой конструктивного диалога, где каждый участник процесса уважает другого и стремиться прийти к пониманию и консенсусу.
P.S. Мы (фонд «Городские инициативы – прим. ред.) будем работать над открытием всех данных ПДП для горожан. И призываем каждого не оставаться равнодушным к этому процессу. Изучайте документы, спрашивайте, боритесь за свое будущее и будущее города.