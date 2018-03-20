Кыргызстанцам со всех сторон предлагают огромное количество новостей — разной важности и качества. Одинаковые новости появляются на страницах почти всех изданий — и часто это перепечатки пресс-релизов, в которых журналистская работа заключается только в небольшом рерайте, написании заголовка и описании контекста. Увы, большинство изданий так и работают, и если для вас это открытие, то — та-дам! — к сожалению, так и есть.

С одной стороны понять информагентства можно — в их работе важны скорость, количество и посещаемость (особенно это важно для коммерческих изданий). Но такой подход замыливает глаза журналистам, не дает им развиваться и заставляет жить одним бесконечно повторяющимся «Днем сурка»: просыпаешься, идешь на работу, ищешь новостные поводы для выполнения нормы, пишешь материалы, идешь домой, засыпаешь.

Новостная рутина не позволяет глубже разбираться в событиях и их причинах, потому что надо скорее сдавать материал. Сами издания с меньшей охотой вкладывают свои ресурсы в большие материалы, потому что неизвестно, насколько окупятся их вложения. С точки зрения инвестиций это действительно рискованно для изданий — ты тратишь время и финансы на создание лонгрида, а потом его читают меньше, чем новость о каком-нибудь иностранце, оскорбившем патриотические чувства кыргызстанцев к чучуку.

Мы считаем, что ROI (возвращение инвестиций) заключается совершенно в других показателях, чем посещаемость — например, в том, насколько ваша жизнь облегчилась, или в том, насколько больше вы стали нам доверять.

Обдумав, все это и то, чем мы бы хотели заниматься, мы выписали несколько новых принципов нашей работы, о которых вам тоже следует знать (старых принципов это, конечно, не отменяет):

• Объяснять, почему что-то происходит именно так, а не иначе, и почему это важно или не очень важно

Понять мир в потоке информационного шума — сложно. Мы хотим это исправить и помочь вам в нем разобраться — показать, как принимались важные решения, почему именно таким образом, что меняется от них, и как все это скажется на вас.

• Помогать строить связи между сообществами людей

Зачастую мы живем в своих информационных пузырях и редко видим то, как протекает жизнь за их пределами. Города оторваны от регионов. Чиновники не понимают своих граждан. Родители не знают своих детей. Люди одних взглядов не видят, что другие могут мыслить иначе. В редакции нам кажется, что строить мосты между такими сообществами — хорошая идея, которая поможет людям лучше понять друг друга.

• Стараться облегчить вам жизнь

В мире много боли, всякой разной: где-то кто-то умирает, чиновники воруют ваши деньги из бюджета, тротуары и дороги находятся в ужасном состоянии, политики принимают плохие или непонятные законы и решения, которые сказываются на всех нас. Если мы сможем что-то хоть как-то исправить с помощью своих публикаций или объяснить вам, как что-то работает, то этой боли станет чуточку меньше, а мы все станем чуточку счастливее.

Что поменяется для читателя?

• Будет меньше средних новостных текстов, но станет больше очень коротких или длинных и подробных материалов.

• Из новостной повестки дня будет только самое важное, а не все подряд, вроде ежедневного криминала и сводок.

• Будет больше объясняющих материалов, отвечающих на частые вопросы читателей.

• Мы станем больше следить за действиями, чем словами или заявлениями.

• Будет больше расследований и больших репортажей.

• Мы станем чаще спрашивать политиков и чиновников о выполнении их обещаний.

Мы уверены, что эти изменения на «Клоопе» сделают нас более полезными, нужными и интересными для каждого читателя.

Оставайтесь с нами!

С любовью,

Эльдияр