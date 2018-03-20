«Ак-Шумкар» командасы

«Демократия мууну» дебаттары биринчи оюндар 2018-жылдын марттын аягынан баштайт. «Ак-Шумкар» саясий партиянын жаштар канатынын катышуучуларынын арасында болуп калат.
Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Дебаттар тууралуу көбүрөөк маалымат:
- «Демократия мууну»-2018: Участники и структура дебатов во втором сезоне
- Публичная дискуссия и конструктивный спор. Зачем нужны молодежные политические дебаты?
- Формат дебатов «Поколение демократии»: Что ожидает зрителей?