«Демократия мууну»-2018: Участники и структура дебатов во втором сезоне

Молодые политики из восьми кыргызских партий выяснят, кто умеет лучше убеждать и конструктивней спорить. В этом году участвуют команды от партий «Ак-Шумкар», «Ата-Журт», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Демократ», «Замандаш», «Онугуу», «Партия Зеленых».

Партнерский проект «Международного Республиканского Института» (IRI), Международной Образовательной Дебатной Ассоциации в Центральной Азии (IDEA CA) и Kloop.kg, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Второй сезон молодежных политических дебатов стартует 27 марта 2018 года. Молодые политики из восьми кыргызских партий вновь встретятся за трибуной в эфире Kloop.kg.

О молодежных крыльях кыргызских политических партий слышно не так часто — в основном они появляются в публичном поле во время агитации или при организации различных мероприятий. А члены молодежных крыльев бывают неизвестны вовсе, и чаще воспринимаются в качестве массовки на партийных собраниях.

Политические дебаты «Демократия мууну» между лидерами молодежных крыльев — это способ изменить такое положение дел, когда будущие политики смогут в конструктивном споре доказывать свою точку зрения.

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Во втором сезоне дебатов примут участие представители восьми политических партий — «Ак-Шумкар», «Ата-Журт», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Демократ», «Замандаш», «Онугуу» (победители первого сезона «Демократия мууну»), «Партия Зеленых».

Игры пройдут в формате политических дебатов — две команды будут спорить на заранее заданную тему. В каждой команде будет по четыре участника — три спикера и один запасной.

Команды играют в три этапа: отборочные игры, полуфинал и финал. Во втором сезоне новый формат — каждая команда проходит по три отборочные игры. В итоге, четыре сильнешие партии встретятся в полуфинале и финале.

Первые четыре игры отборочного раунда будут выходить в записи с 27 марта по 6 апреля, а остальные 11 игр будут транслироваться в прямом эфире — игры будут выходить два раза в неделю, а финал игры пройдет 15 мая.

Победитель будет выбираться по итогам судейского и пользовательского голосований — на этот раз на играх будут судить трое членов судейской коллегии (два эксперта по теме дебатов, и один — по дебатным технологиям), которые будут давать оценки по каждому раунду. А также пользовательское голосование по каждой игре.

Задача участников разработать программы, которые решат общественные проблемы:

— регулирование фармацевтической отрасли

— дорожная безопасность

— легкая промышленность

— развитие регионов

— защита окружающей среды

и другие актуальные вопросы.

Все дебаты будут проводиться на кыргызском языке.

Фото: Финал первого сезона «Демократия мууну» между командами «Ак-Шумкар» и «Онугуу».