Проспект Чуй в Бишкеке переименуют в Шабдана Баатыра — так ли это?

Несколько кыргызских изданий сообщили, что проспект Чуй переименуют в проспект Шабдана Баатыра от улицы Курманджан Датки до улицы Ауэзова. Это решение поддержали депутаты городского кенеша. Однако в действительности этот вопрос пока детально не обсуждали.

О переименовании проспекта Чуй сегодня написали несколько изданий, включая Kaktus и 24.kg — они сослались на решение депутатов горкенеша Бишкека.

Народные избранники действительно проголосовали за такое решение, однако пока никаких конкретных действий в этом направлении не было.

В пресс-службе городского кенеша сказали журналисту Kloop.kg, что вопрос о переименовании отрезка проспекта Чуй в проспект Шабдана Баатыра, а Шабдана Баатыра в улицу 7 апреля пока не рассматривается.

Пресс-секретарь горкенеша Чинара Усупбекова сказала, что улицы будут переименованы, если мэрия Бишкека обратится к депутатам с таким предложением, чего пока не произошло.

«Если мэрия внесет данный документ о переименовании улиц Шабдана Баатыра в 7 апреля, а проспекта Чуй — в проспект Шабдана Баатыра, тогда мы будем рассматривать данный вопрос», — объяснила она.

Хотите, чтобы самое важное и интересное приходило прямо к вам в телефон? Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

По теме: Почему проспект Мира не станут называть проспектом Айтматова