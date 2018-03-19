Модернизация ТЭЦ Бишкека: как тратили $386 млн кредита, и что сейчас известно

Огнетушители за $1600, плоскогубцы за $320, административные расходы за $14 млн и консультант за $6 млн — как тратили деньги на модернизацию бишкекской ТЭЦ, как идет расследование со стороны парламента, и что сейчас известно.

Материал исправлен: В первоначальной версии статьи было написано, что 25-килограммовые огнетушители обошлись ТЭЦ в 3200 долларов. На самом деле их цена – 1400 долларов за штуку. Приносим свои извинения за ошибку в рассчетах.

Модернизация ТЭЦ Бишкека обошлась Кыргызстану в $386 млн — эти деньги в качестве кредита выделил государственный «Эксимбанк» Китая. Кыргызстан должен в итоге вернуть около $500 млн, считая проценты по кредиту.

При этом модернизация проводилась китайской компанией TBEA, которая самостоятельно покупала оборудование в Китае и сама выбирала субподрядчиков для проекта.

Вопросы к модернизации возникли после аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла в январе 2018 года — тогда депутаты парламента создали комиссию для изучения причин аварии и затрат на модернизацию станции.

Члены парламента подозревают, что при реконструкции была коррупция.

Огнетушители за $1600

Позже вопрос о завышении стоимости модернизации поднял и уволенный из-за аварии директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу. По его словам, реальная стоимость такой модернизации — $250-260 млн, а не $386 млн, которые на нее в итоге потратили.

Нурлан Омуркул уулу. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

«По-моему мнению, модернизация обошлась бы дешевле. Я думаю, чтобы выйти на $386 млн, цены были завышены. По сравнению со станциями, которые строятся в соседних странах, думаю, должно было выйти дешевле», — сказал Омуркул уулу.

Он предоставил документы, где постатейно расписано, на что тратились деньги во время модернизации централи. Больше всего денег потратили на покупку специального оборудования, но есть некоторые статьи расходов, которые вызвали вопросы.

Согласно предоставленным документам, на административные расходы потратили $14,4 млн. В документах детально не прописано, на что конкретно ушли эти деньги. Также в них указано, что «расходы на консультанта» составили почти 6 млн долларов.

Большой резонанс в соцсетях вызвало то, что пара плоскогубцев стоила $640. Однако это не единственная (и не самая дорогая) покупка, которая вызывает вопросы — согласно документам, за 30-килограммовые порошковые огнетушители заплатили по $1600, а всего их купили шесть штук. Рыночная цена такого огнетушителя составляет примерно $200.

Три огнетушителя по 25 кг стоили по $1400 каждый — это тоже не соотносится с рыночной ценой.

Омуркул уулу говорит, что документы ему предоставила TBEA — уже после того, как его уволили с ТЭЦ. Он также заявил, что всем бюджетом заведовала компания «Электрические станции», поэтому он не знал, как тратились деньги.

Сами «Электрические станции» не подтвердили, но и не опровергли подлинность документов, предоставленных экс-директором ТЭЦ — на бумагах стоят подписи и печати представительства китайской компании в Кыргызстане.

Строительство нового корпуса ТЭЦ летом 2016 года. Фото: Пресс-служба правительства

После публичного выступления Омуркула уулу с документами «Электрические станции» выпустили пресс-релиз, в котором назвали стоимость модернизации в $386 млн «адекватной».

«386 млн долларов стоит видеокамера для эксплуатации при высоких температурах в топках ТЭЦ. 386 млн долларов стоит комплект плоскогубцев для промышленного использования. Весь проект стоит 386 млн долларов», — написала компания.

По данным компании, соглашение предусматривало, что именно ТВЕА должна заниматься поставкой материалов и оборудования для модернизации. Также, согласно контракту, товары и услуги должны приобретаться преимущественно в Китае.

«“Электрические станции” не снимают с себя ответственности за аварию от 26 января 2018 года, приведшую к снижению тепловой нагрузки на ТЭЦ Бишкек. Лица, ответственные за аварию, понесли наказание», — говорится в сообщении компании.

«Очень нехороший» договор

Член депутатской комиссии Исхак Масалиев сказал в интервью Kloop.kg, что депутаты пока не изучали документы, обнародованные Омуркулом уулу.

«Документы, представленные Нурланому Омуркул уулу, мы не видели и не изучали. Китайская компания пока также не давала нам документов по фактическим расходам. Но мы будем изучать документы экс-директора ТЭЦ», — сказал он.

По его словам, даже если выяснится, что цены на оборудование и материалы завышались, ТВЕА не будет нести ответственность за это.

«Мы не можем сравнить, сколько стоят плоскогубцы в Китае. Этим будет заниматься другой орган. Даже если они стоят 20 сомов, а мы купили за две тысячи сомов, договор освобождает китайскую компанию от ответственности», — сказал он.

По его словам, договор между компанией и властями страны был составлен «очень нехорошо».

«Кыргызская сторона заключила договор с таким условием: мы берем на себя $386 млн долга, а вы нам строите два котла. Как вы строите, как вы покупаете — к сожалению, это условие мы не контролировали. Так заложено в договоре», — сказал Масалиев.

Он также сказал, что по окончании расследования депутаты будут призывать к ответу кыргызских чиновников. «Идет неразумное использование кредита со стороны наших чиновников. Их мы будем спрашивать, а с китайской компании не будем», — сказал он.

ТВЕА в свою очередь заявила, что за $386 млн невозможно решить все проблемы энергосистемы, потому что оборудование ТЭЦ находится в изношенном состоянии.

Старый корпус ТЭЦ 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

«Компания провела множество дополнительных и объемных работ по проекту ради дружественных отношений с Кыргызстаном» — говорится в сообщении компании.

В TBEA предполагают, что «некие недружественные силы» использовали аварию как повод, чтобы «очернить отличную работу компании» и «повредить сотрудничеству Китая с Кыргызстаном».

Траты грантовых денег без деталей

Еще один вопрос, который неоднократно поднимали депутаты — как использовали грант в $20,3 млн долларов, который китайская сторона выделила Кыргызстану вместе с кредитом.

По данным Нацэнергохолдинга, грантовые деньги потратили на технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства Кара-Кечинской ТЭС ($3 млн), покупку двух автотрансформаторов и их монтаж ($9 млн), закупку кабельной продукции ($1 млн), а также на строительство одной школы ($2 млн).

Еще три миллиона долларов потратили на обучение персонала ТЭЦ Бишкека. В грант также заложили обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин» в течение двух лет. Ориентировочно на это потратили $1 млн.

Еще $1 млн ТВЕА обещала потратить на спецтехнику, которую предоставит стране после модернизации ТЭЦ.

$200 тысяч потратили на закупку мебели для административного здания ТЭЦ. Депутаты парламента возмутились тем, что на это ушла такая большая сумма. 200 стульев, например, купили по $130 за штуку. Еще $100 тысяч потратили на закупку оргтехники.

Чиновники Госкомитета промышленности утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно. Детальных документов о том, как тратились грантовые деньги, нет.

«Траты по гранту условно обозначены. К примеру, ТВЕА проводила обучение сотрудников — стоимость посчитана условно. Также установлена и цена технико-экономического обоснования — сколько по факту потратили на его разработку, известно только ТВЕА. Они обязуются выполнить все пункты соглашения и как бы посчитали, что это будет стоить именно $20,3 миллиона», — заявили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

Уголовное дело из-за строительства школы

ТВЕА обещала построить для кыргызстанцев две школы — на юге и на севере страны — за $2 млн грантовых денег. Но правительство Кыргызстана решило, что денег хватит только на одну школу — в бишкекском жилмассиве «Калыс-Ордо». Ее открыли в 2017 году. Через месяц после этого Генпрокуратура возбудила дело из-за хищений при ее строительстве.

За время строительства школы сменились три местных компании-подрядчика. Первого подрядчика — «Альто групп» — выбирала ТВЕА, потому что компания работала с китайскими материалами. На ее счет китайская компания перевела $1 млн.

Но в 2016 году «Альто групп» отстранили от проекта — компания собиралась строить школу из легких стальных тонкостенных конструкций. Мэрия не согласилась на этот проект, потому что он не подходил для сейсмических и погодных условий Кыргызстана.

Тогда ТВЕА нашла еще одну компанию — «Главстрой». Позже и ее отстранили от строительства — из-за брака в кирпичной кладке, который нашли специалисты мэрии.

Последняя привлеченная компания — «Айкол строй» — достроила школу и использовала $700 тысяч китайского гранта. Однако, по словам директора «Айкол строй» Сеиткана Алиева, компании для завершения объекта не хватало еще $1,5 млн. Эти деньги выделила мэрия Бишкека.

Генпрокуратура посчитала выделение бюджетных денег незаконным, потому что строить школу должны были только за счет китайского гранта. По версии следствия, должностные лица управления капстроительства сговорились с сотрудниками финансового управления мэрии Бишкека и составили фиктивный договор, чтобы незаконно перечислить «Айкол строю» около $1,5 млн из бюджета. Но успели перечислить только примерно $1,3 млн.

Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Злоупотребление должностными положением», «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана» и «Служебный подлог».

Депутаты парламента при проверке школы заявили, что не могут понять, на что именно были потрачены средства, так как договоры составлены неправильно. По словам парламентариев, две первые стройкомпании пока не предоставили отчет о том, как они тратили деньги на строительство школы.

Рабочие ТЭЦ во время смены 29 января. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Сколько денег Кыргызстан должен Китаю?

По данным министерства финансов, Кыргызстан должен выплатить $492,4 млн «Эксимбанку» Китая, который выдавал кредит на модернизацию ТЭЦ.

$386 млн — основная сумма кредита, а $106,4 млн — проценты по нему.

С 14 мая 2014 года Кыргызстан выплачивает только проценты. Период погашения основной суммы кредита начинается с 21 апреля 2025 года. По соглашению, Кыргызстан должен выплатить все деньги до 2033 года.

Сейчас Счетная палата проводит новый аудит проекта модернизации ТЭЦ, во время которого должна выяснить, как расходовались деньги.

Во время аудита в 2015 году Счетная палата обнаружила, что правительство не проводило тендер на модернизацию ТЭЦ. Но после аварии власти заявили, что по закону могли не проводить его при реконструкции такого объекта. По данным аудиторов, проект одобрили без серьезного обоснования стоимости и детальной сметы.