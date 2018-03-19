Россия: 13 кыргызстанцев «насильно» заставляли работать в швейном цеху

МВД Кыргызстана сообщил, что в Рязанской области руководство швейного цеха изъяло паспорта у 13 кыргызстанцев и незаконно удерживало их на работе. По данным правоохранителей, кыргызстанцев «унижали», «оскорбляли» и «оставляли голодными».

Министерство внутренних дел сообщило, что в одном из швейных цехов в городе Рязань незаконно удерживали около 100 трудовых мигрантов «из дальнего и ближнего зарубежья», в числе которых было и 13 кыргызстанцев.

Во время проверки полицейские обнаружили, что руководители цеха «изъяли» у мигрантов паспорта, «не выплачивали» им зарплату, «унижали и оскорбляли», а также «оставляли» голодными.

«Работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств в аптеках, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность. Одна из гражданок Кыргызстана, не выдержав сложных условий, пыталась покончить с жизнью и вскрыла себе вены, очевидцы хотели вызвать скорую, на что работник фирмы сообщил, что вызов скорой помощи платный и осуществляется за счет вызываемого», — сказано в сообщении МВД.

Трудовой день у рабочих длился больше 12 часов, а в некоторых случаях доходил до 20 часов.

«Бесплатным питанием не обеспечивали, на обеденный перерыв выделяли 40 минут, где за это время нужно было успеть приготовить себе обед, не успевавшим назначали штраф в размере 5000 рублей», — сказано в сообщении.

По информации МВД, многие работники сбегали из швейного цеха из-за условий работы. Правоохранительные органы России ведут следствие в отношении руководства цеха — против них могут возбудить уголовное дело. С предприятия изъяли финансовые документы и видео с камер наблюдения.