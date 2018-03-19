Путин снова президент: Как прошли выборы президента России

Россияне 18 марта выбрали президента России — по предварительным данным, лидирует Владимир Путин, набравший более 70 процентов голосов.

Обновлено в 2:10.

По опубликованным экзит-полам, лидер голосования — Владимир Путин, набравший, по меньшей мере, 75 процентов голосов избирателей. При этом обработано лишь 50 процентов бюллетеней.

Коммунист Павел Грудинин получил лишь 13 процентов голосов избирателей, Владимир Жириновский — 6 процентов, а за Ксению Собчак проголосовало чуть более 1 процента избирателей.

Благодаря победе на выборах, Владимир Путин будет занимать должность президента еще шесть лет — до 2024 года, когда ему исполнится уже 71 год.

Впервые Владимир Путин занял пост президента России 7 мая 2000 года (получив почти 52 процента голосов избирателей), а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 (71 процент голосов) и 2012 годах (чуть более 63 процентов голосов).

ЦИК утверждает утверждает, что «серьезных» нарушений на прошедших выборах не было.

Оппозиция же зафиксировала множество нарушений от вбросов бюллетеней до угроз наблюдателям.

Нарушения на выборах

За выборами президента России следили как международные наблюдатели — представители разных государств и международных организаций, так и независимые — например, наблюдатели от «Открытой России» и штаба оппозиционера Алексея Навального.

Также за выборами можно было наблюдать онлайн — так пользователи интернета зафиксировали возможные вбросы бюллетеней.

Иногда проследить, есть ли на избирательном участке нарушения, было маловозможно из-за того, что обзор вебкамерам преграждали воздушные шары и даже занавески.

На некоторых участках урны убрали максимально далеко от обзора камеры.

Наблюдателям, пришедшим на участки, часто мешали следить за выборами — например, представителей штабов оппозиционеров Алексея Навального и Ксении Собчак не пускали на пункты голосования.

СМИ сообщали об угрозах наблюдателям и даже физическом насилии. Известно, что наблюдателям угрожали в Чечне и Дагестане.

Во время открытия некоторых избирательных участков в урнах уже были бюллетени — наблюдатели назвали это вбросом. В ЦИКе отрицают факт вбросов голосов, утверждая, что еще до открытия участков там проголосовали члены комиссии и полицейские.

Также наблюдатели и пользователи сети сообщали о том, что к участкам «подвозили бюджетников». В соцсетях появились фотографии очередей из работников коммунальных служб, военных и других госслужащих.

Часть нарушений ЦИК признал — результат голосования на ЧИСЛО избирательных участках признали недействительными. Однако. по мнению ЦИК, число «фейковых» сообщений о нарушениях на выборах «сильно превышает» количество настоящих.

Как проголосовали россияне

ЦИК России сообщил о почти 60-процентной явке (59,63 %) на выборы президента России. Для сравнения, в 2012 году на выборах приняли участие 65 процентов избирателей, а в 2008 году, когда победил Дмитрий Медведев, проголосовало 69,6 процентов избирателей.

Наибольший процент явки по России продемонстрировал Ямало-Ненецкий автономный округ с почти 85 процентами проголосовавших избирателей, по 83 процента проголосовали в Тыве и Чечне, в среднем 75 процентов избирателей пришли на выборы на Чукотке, Тюменской и Кемеровской областях.

В Москве явка избирателей больше 50 процентов, что превышает показатели выборов 2012 и 2008 годов.

О большой явке избирателей сообщали и российские посольства в других государствах — в Кыргызстане, например, проголосовали более 10 000 россиян.

В Украине правоохранительные органы не позволили провести голосование. На избирательные участки впустили только сотрудников дипмиссии.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не оставит без ответа действия Киева, препятствующего выборам российского президента на территории Украины.