Бишкек: В Тунгуче-2 загорелось строящееся здание

В микрорайоне Тунгуч-2 на юго-востоке Бишкека дым объял строящееся здание — причиной возгорания был строительный мусор. Пожарные ликвидировали огонь, информации о пострадавших в огне нет.

О пожаре в экстренные службы сообщили в 17 часов. В районе Тунгуч-2 обнаружили сильное задымление на территории строящегося многоэтажного дома.

Туңгуч-2 кичи районунда курулуп жаткан имаратта чыккан өрт. Бишкек, 2018-жыл, 18-март pic.twitter.com/AjiMCVHTtX — Rasul (@Rasul08) March 18, 2018

Черный дым от огня объял все здание и соседние строения. Устранять возгорание отправили два пожарных расчета.

По информации МЧС, горел строительный мусор. Уже к 18 часам огонь был устранен.

Экстренные службы не сообщают о пострадавших в пожаре.

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