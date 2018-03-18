Бишкек: В Тунгуче-2 загорелось строящееся здание

В микрорайоне Тунгуч-2 на юго-востоке Бишкека дым объял строящееся здание — причиной возгорания был строительный мусор. Пожарные ликвидировали огонь, информации о пострадавших в огне нет.
О пожаре в экстренные службы сообщили в 17 часов. В районе Тунгуч-2 обнаружили сильное задымление на территории строящегося многоэтажного дома.
Туңгуч-2 кичи районунда курулуп жаткан имаратта чыккан өрт. Бишкек, 2018-жыл, 18-март pic.twitter.com/AjiMCVHTtX
— Rasul (@Rasul08) March 18, 2018
Черный дым от огня объял все здание и соседние строения. Устранять возгорание отправили два пожарных расчета.
По информации МЧС, горел строительный мусор. Уже к 18 часам огонь был устранен.
Экстренные службы не сообщают о пострадавших в пожаре.
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