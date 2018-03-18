Власти выделят 60 млн сомов на развитие бишкекского Ботсада

В правительстве сообщили, что 60 миллионов сомов, которые выделят Ботаническому саду в Бишкеке из бюджета, пойдут на лечение деревьев и улучшение ирригационной системы.

О том, что власти выделят сумму в 60 миллионов сомов на развитие Ботанического сада, в интервью радио «Азаттык» рассказал заведующий отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства Алмаз Бейшеналиев.

По его словам, деньги пойдут на лечение деревьев и улучшение ирригационной системы сада.

Также он сообщил, что Ботанический сад останется под руководством Академии наук, но правительство будет контролировать процесс развития сада.

Глава правительства Сапар Исаков еще в декабре 2017 года поручил госорганам в течение года совместно с экологами улучшить состояние бишкекского Ботсада.

«Ботанический сад является изюминкой нашей столицы — Бишкека. Поэтому мы должны улучшить его инфраструктуру и материально-техническую базу. Очень важно продвигать сад как крупнейший научный центр не только в Центральной Азии, так и во всем мире», — сказал Исаков.

Премьер-министр попросил мэрию Бишкека очистить территорию рядом с Ботсадом от киосков и павильонов.

Исаков также сказал, что нужно решить проблемы с сухостоем и установить систему капельного орошения, обеспечить пожарную безопасность — летом 2017 года территория у Ботсада не единожды горела.

Работники Ботсада и экологи подозревали, что причиной пожаров стали поджоги, связанные с планами по строительству ветеринарной лаборатории. Однако в качестве официальной причины возгораний были озвучены неосторожно брошенные окурки.

В январе 2018 года стало известно, что из-за аварии на ТЭЦ в оранжерее сада погибли 30% тропических растений.

Тогда глава ботсада заверил, что сотрудники попытаются восстановить уникальную коллекцию из семян в запаснике ботсада или взаимодействуя с садами других стран.