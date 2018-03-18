«Не хотели пропускать медиков»: Заключенный каракольского изолятора жалуется на пытки

Заключенный каракольского изолятора обратился за помощью к правозащитникам, рассказав о примененных к нему пытках. Медики подтвердили, что мужчину пытали, а правоохранительные органы отказались комментировать заявление пострадавшего.

Обновлено в 16:50.

Находящийся в ИВС ОВД Каракола Петр Алексеенко пожаловался правозащитной организации «Вентус» на пытки в месте заключения.

По его словам, 15 марта его задержали и пытались выбить признание. Били по лицу и надевали противогаз, пока Алексеенко не терял сознание.

Общественное объединение «Вентус» утверждает, что медиков из скорой помощи, прибывших к пострадавшему 16 марта, не хотели пускать в ИВС.

«Заключенному Петру Алексеенко с телесными повреждениями, врачи подтвердили применение пыток и рекомендовали госпитализацию. В прокуратуре области обещают принять меры и провести судмедэкспертизу», — сказал глава «Вентуса» Камиль Рузиев.

По словам Рузиева, по постановлению Каракольского городского суда избитый Алексеенко должен был содержаться в СИЗО-3 Каракола, а не в ИВС. В таком случае, права заключенного нарушены и решение суда не соблюдается.

Журналист Kloop.kg пытался получить комментарий от представителей правоохранительных органов.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Александр Никсдорф заявил, что этот случай могут прокомментировать только в УВД или МВД по Иссык-Кульской области.

Пресс-секретарь УВД по Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов также отказался комментировать заявление пострадавшего от пыток, ссылаясь на то, что информацию по происшествиям в местах заключения дают только в ГСИНе.

Однако правоохранительные органы ответили изданию «Кактус», сказав, что Алексеенко сам себя избил в кабинете у милиционеров.