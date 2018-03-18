В Кыргызстане на выборах президента России проголосовало более 10 тысяч человек

Более 10 000 человек проголосовали на выборах президента России в шести крупных городах Кыргызстана. В Бишкеке у здания посольства России образовалась большая очередь из избирателей, она держалась с момента открытия избирательного участка до примерно 17 часов.

Обновлено в 21:30.

Более 10 000 российских граждан смогли принять участие на выборах президента России, проголосовав за кандидатов на избирательных участках шести крупных городов Кыргызстана.

Избирательные участки были открыты в Бишкеке, Оше, Канте, Караколе, Кара-Балте и Чолпон-Ате.

Очевидцы сообщали о больших очередях из желающих проголосовать у избирательных участков в Оше и Бишкеке.

Видео, на большая очередь избирателей стоит в очереди у здания российского посольства в Бишкеке, опубликовал на видеохостинге YouTube пользователь Азиз Пиримкулов.

На видео видно, что живая очередь растянулась по обе стороны от входа. С одной из сторон она доходит до пересечения улицы Киевской и проспекта Манаса.

Журналисты Kloop.kg также сняли на видео очередь у посольства. В самом посольстве сообщают, что очередь избирателей началась сразу после открытия участка — в восемь утра, и прекратилась лишь примерно к 17 часам.

В президентских выборах России участвует восемь кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин, а также Ксения Собчак, Владимир Жириновкий, Григорий Явлинский и Павел Грудинин.

Если Путин победит на этих выборах, то срок его правления закончится в 2024 году, когда ему будет 71 год.

Впервые Владимир Путин занял пост президента России 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.