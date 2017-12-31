Россия: Жену дагестанского муфтия выдвинули в кандидаты в президенты

Инициативная группа, состоящая из деятелей культуры, врачей и спортсменов Дагестана, выдвинула кандидатом в президенты редактора журнала «Ислам» и жену дагестанского муфтия Айну Гамзатову. По словам пресс-службы Гамзатовой, документы в ЦИК подадут в ближайшие дни.

Еще одной кандидаткой в президенты России стало больше — кроме журналисток Ксении Собчак и Екатерине Гордон, в выборах может принять участие редактор журнала «Ислам» Айна Гамзатова.

О выдвижении Гамзатовой сообщила ее пресс-служба — документы в ЦИК обещают подать в ближайшие дни.

Айна Газматова — советник своего мужа, дагестанского муфтия Ахмада Абдулаева. Она возглавляет крупнейший в России мусульманский медиахолдинг, имеет два высших образования — филологическое и юридическое.

Гамзатова негативно относится к ваххабитам — они убили ее первого супруга Саид-Мухаммада Абубакарова, который также был муфтием Дагестана. Она автор книги «О ваххабизме», в журналистике известна под псевдонимом Патимат Гамзатова.

Всего о своем участии в выборах президента России объявили шесть женщин, одну из них ЦИК не зарегистрировал.

Выборы президента России состояться 18 марта.